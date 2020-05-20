«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Актеры МХТ имени Чехова прочли пионерскую оду, написанную Игорем Верником

Таким образом известные артисты отметили День пионерии.

Актеры МХТ имени Чехова прочли пионерскую оду, написанную Игорем Верником
Встречайте - Мужской Хор Творцов имени Гагарина. Фото: стоп-кадр из видео МХТ имени Чехова.

19 мая в нашей стране отмечался Дне пионерии, многие звезды вспомнили свое советское детство и поздравили своих сверстников с этой датой. Но знаменитые актеры Московского художественного театра имени Чехова пошли дальше и подготовили большой видеоролик — почти аудиоспектакль.

Креативили они тем же составом, что и на День космонавтики. Тогда Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Евгений Миронов, Михаил Трухин, Анатолий Белый и другие актеры объединились в «Мужской Хор Творцов имени Гагарина». В этот раз данный коллектив подготовил и исполнил оду «Пионерская быль», сочиненную Верником. Героем произведения снова стал первый космонавт, которого в межзвездном пространстве ожидала неожиданная встреча с Владимиром Ильичом Лениным.

Кстати, ода приурочена к финансовой премии, которую выплатили ветеранам МХТ: билетерам, гардеробщикам, лифтерам, вахтерам и прочим сотрудникам хозяйственной части. Кроме того, на страницах театра в соцсетях появились истории актеров об их пионерском детстве.

Тэги

Игорь ВерникКонстантин ХабенскийМихаил ПореченковМХТМХТ им. ЧеховаМХТ имени Чеховатеатр
Loading...