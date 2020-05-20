Актеры МХТ имени Чехова прочли пионерскую оду, написанную Игорем Верником

19 мая в нашей стране отмечался Дне пионерии, многие звезды вспомнили свое советское детство и поздравили своих сверстников с этой датой. Но знаменитые актеры Московского художественного театра имени Чехова пошли дальше и подготовили большой видеоролик — почти аудиоспектакль.

Креативили они тем же составом, что и на День космонавтики. Тогда Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Евгений Миронов, Михаил Трухин, Анатолий Белый и другие актеры объединились в «Мужской Хор Творцов имени Гагарина». В этот раз данный коллектив подготовил и исполнил оду «Пионерская быль», сочиненную Верником. Героем произведения снова стал первый космонавт, которого в межзвездном пространстве ожидала неожиданная встреча с Владимиром Ильичом Лениным.

Кстати, ода приурочена к финансовой премии, которую выплатили ветеранам МХТ: билетерам, гардеробщикам, лифтерам, вахтерам и прочим сотрудникам хозяйственной части. Кроме того, на страницах театра в соцсетях появились истории актеров об их пионерском детстве.