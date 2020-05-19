Гоголь, Островский, Улицкая: какие спектакли покажут онлайн 19 мая

Для любителей театра вторник, 19 мая, полон новых онлайн-показов спектаклей. В 19:00 в Сети начнутся сразу несколько видеотрансляций.

Новосибирский музыкальный театр покажет на сайте и в соцсетях проекта «Большие гастроли онлайн» мюзикл «Сирано де Бержерак».

Театр Вахтангова представит гоголевского «Ревизора» с Сергеем Маковецким и Людмилой Максаковой в главных ролях (запись будет доступна двое суток).

Ленком Марка Захарова тоже ударит по Гоголю спектаклем «Женитьба» с Александром Збруевым, Дмитрием Певцовым и Виктором Раковым. Видео будет доступно на сайте online.театр в течение суток.

Малый театр покажет в YouTube «Бешеные деньги» Островского.

Также в 17 часов пермский Театр-Театр будет транслировать в своих группах в соцсетях спектакль «Веселые похороны» по мотивам повести Людмилы Улицкой.

Для детей посоветуем оперу-сказку «Морозко» (6+) в исполнении Музыкального детского театра имени Сац (трансляция начнется пройдет в YouTube в 16 часов) и «Сказку о рыбаке и рыбке» (6+) от Владимирского театра кукол (в 18:00 во «ВКонтакте»).

А для любителей шикарного вокала в 21 час на сайте Венской государственной оперы пройдет трансляция «Вольного стрелка» фон Вебера. Запись будет доступна трое суток.