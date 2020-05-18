«Когда связь нарушается, это ерунда какая-то»: Татьяна Васильева — о театре во время эпидемии

18 мая героиней эфира «Кто ходит в гости по утрам» на радио «Комсомольская правда» стала 73-летняя актриса Татьяна Васильева. Ведущая Арина Шарапова позвонила Народной артистке РФ и узнала, как та переживает самоизоляцию. Оказалось, что для женщины это тяжелый процесс. Она рвется обратно в работу, к колосальным нагрузкам, которые привыкла переносить. Все то, что актриса могла сделать дома, чтобы занять себя, она уже сделала и сейчас очень хочет вернуться к репетициям, но не может.

Помимо всего прочего Шарапова спросила у Васильевой ее мнения, что дальше будет с театрами.

«На мой взгляд, эти «онлайны», ну так… Просто такой немножко детский вариант. Утешительный, слабо утешительный… Для меня, по крайней мере. Этого не может быть. Театр – это зритель, это актеры, между нами такое маленькое расстояние, что мы так можем влиять друг на друга. В этом смысл. И доносить все, что у тебя есть, накопилось, а накопилось очень много. У каждого артиста есть, что сказать, помимо того, что ты произносишь текст роли. Ты туда вкладываешь очень много, чего и автор-то не успел вложить. Короче, это наша кухня. И за этим приходит зритель, за этим – получить от нас. А мы получаем от него. И когда эта связь нарушается, исчезает, это ерунда какая-то», — высказалась актриса.

При этом она считает, что театр не исчезнет, так как в нем заложена основа искусства. Нынешний период самоизоляции, как признается артистка, раздражает и пугает ее, потому что время проходит впустую.

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Добавим, что в начале мая у Васильевой подтвердился коронавирус. Но в свежем интервью она рассказала, что чувствует себя хорошо, да и за весь прошедший период не могла особо пожаловаться на свое состояние.