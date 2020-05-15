«Великолепный рогоносец» и «Участь Электры»: какие спектакли посмотреть 16 мая

Для тех, кто не готов расставаться с театром из-за карантина, в субботу, 16 мая, в Сети покажут два интересных спектакля.

В 17 часов на сайте театра «Сатирикон» начнется трансляция трагифарса «Великолепный рогоносец» (12+). Запись была сделана в 1994 году, и качество ее далеко не на высоте, но эта постановка стала знаковой для ее создателей. Режиссер Петр Фоменко получил за него «Золотую маску», актер Константин Райкин удостоился Государственной премии РФ и премии «Хрустальная Турандот» за лучшую мужскую роль, актриса Наталия Вдовина также была награждена «Хрустальной Турандот» за лучший дебют. Видео будет доступно до 21 мая включительно.

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А в 19 часов Российский академический молодежный театр представит на своей YouTube-канале «Участь Электры» (18+) известного драматурга Юджина О’Нила. Герои этой истории несут в себе дух смерти и ненависти. В пустых и холодных декорациях так трудно найти любовь и понимание. Еще один пример того, что классические сюжеты греческих трагедий актуальный в современном мире.