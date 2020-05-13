В Сети покажут сказку-мюзикл «Финист Ясный сокол»

13 мая в YouTube-аккаунте телеканала «Культура» пройдет трансляция детского спектакля «Финист Ясный сокол», поставленного Государственным академическим русским театром драмы имени Лермонтова в городе Алматы. Начало в 15 часов.

Это сказка-мюзикл для детей от 6 лет, но даже взрослые частенько берут билеты на эту постановку, чтобы увидеть красочное музыкальное шоу.

Зрители увидят волшебную историю с песнями и танцами о Марьюшке, которая прошла через все преграды, чтобы освободить своего возлюбленного из плена злой Тень-Царицы. Хороший пример любви, доброты и смелости для юных зрителей, которые устали от однотипных сериалов в самоизоляции.

Добавим, что данную пьесу в 2008 году написал известный драматург и режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда.