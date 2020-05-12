Гончаров, Кафка и концерт: что «Гоголь-центр» покажет онлайн в мае

Постановки можно будет посмотреть на сайте театра и в соцсетях.

До конца мая театр «Гоголь-центр» собирается проводить трансляции своих постановок. Как сообщает издание «Театрал», они будут проходить по воскресеньям с повтором в понедельник.

Так 17 и 18 мая на сайте и в официальных группах в соцсетях театра можно будет посмотреть «Обыкновенную историю» Гончарова. Кирилл Серебренников перенес действие из Петербурга в Москву, добавив происходящему на сцене инфернальных и апокалиптичных образов. Зрители увидят, как персонаж-идеалист переходит «на темную сторону» в этой невероятной мистерии, где свет и тьма действительно имеют значение.

24 и 25 мая пользователей Сети ждет спектакль «Кафка». Авторы смогли передать абсурд, который описывал писатель. Не путать с бредом, у Кафки абсурд имеет жесткую внутреннюю логику.

А 31 мая и 1 июня они увидят недавний праздничный концерт по случаю 7-летия «Гоголь-центра» с Кириллом Серебренниковым в роли ведущего.