«Ежик в тумане» и «Лебединое озеро»: какие спектакли посмотреть онлайн 11 мая

Ведущие театры транслируют свои постановки в социальных сетях.

11 мая множество театров подготовило для своих самоизолированных зрителей онлайн-трансляции спектаклей. Если вы заядлый театрал и не представляете свою жизнь без ярких спектаклей, то предлагаем вам посмотреть одну из представленных постановок.

В 17 часов Пермский Театр-Театр покажет спектакль «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной. Смотреть на страницах театра в Facebook и во «ВКонтакте».

В 19 часов Московский художественный театр имени Чехова будет транслировать спектакль «Сладкоголосая птица юности» по пьесе Теннеси Уильямса. Смотреть на YouTube-канале и на страницах театра в соцсетях.

В 19 часов Театр Вахтангова покажет на своем сайте «Ежика в тумане», сыгранного актерами.

В 19 часов Театр Маяковского представит на своем сайте музыкальный вечер Марии Фортунатовой «Потертые джинсы».

В 19 часов Театр русской драмы имени Леси Украинки покажет комедию Мольера «Мнимый больной». Трансляция пройдет на YouTube.

В 21 час Венская государственная опера представит на своем сайте знаменитый балет Чайковского «Лебединое озеро».