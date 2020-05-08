10 мая в Сети покажут новый спектакль о дочери Сталина

В воскресенье, 10 мая, московский театр «Школа драматического искусства» покажет онлайн-трансляцию спектакля «Кремлевская принцесса, или Говорит Москва». Пьеса написана современным драматургом Юлией Поспеловой и посвящена дочери Сталина Светлане.

Режиссер постановки Александр Огарев рассказал порталу «Театрал», что произведение состоит из впечатлений героини от встреч со своим отцом, который в детстве казался ей то добрым королем из сказки, то всемогущим волшебником. Но ближе к концу ситуация меняется в сторону страха и неопределенности.

«Вместе со взрослением девочки атмосфера истории приобретает оттенки зловещие. Друзья дома один за другим превращаются в мертвецов. Добрый папочка уже не всегда добр, но часто немотивированно жесток. Сказочное превращается в сюрреалистическое», — поведал Огарев.

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По его словам, в спектакле привлекает даже сама интонация текста. Автор мастерски меняет внутренний пейзаж повествования, и эти приемы артисты попытались передать в постановке, над которой работали рука об руку с драматургом.

Начало трансляции — 10 мая в 19:00.

Добавим, что дочь Сталина Светлана Аллилуева жила в 1926–2011 годах. Была переводчицей, филологом, написала несколько мемуаров о своем отце. В 1967 году ей пришлось эмигрировать из СССР в Америку.