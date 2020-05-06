Будущее наступило: «Гоголь-центр» покажет десктоп-спектакль о самоизоляции

7 мая в 20:00 по Москве театр «Гоголь-центр» представит необычную премьеру — спектакль, действие которого будет разворачиваться на экране компьютера. Он был создан во время карантина и полностью наполнен его духом. Речь идет не о трансляции записанной версии постановки, и не о чтении монологов по видеосвязи — организаторы обещают совершенно новое произведение. Посмотреть его можно будет на сайте театра и официальных каналах в соцсетях.

Итак, новый десктоп-спектакль «Феи», созданный по мотивам постановки Давида Бобе и «Седьмой студии», покажет зрителям сегодняшнюю реальность, когда человек заперт в своей квартире.

«Он про рефлексию молодых людей, про внутренний трепет перед испытаниями, которые предстоят им в новом дивном мире, — цитирует ТАСС художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. — Наши артисты во главе с режиссером Ильей Шагаловым сделали некое видеоэссе с элементами видеоарта. Те слова драматурга, которые нам казались размышлениями о возможном будущем, звучат сейчас как рефлексия о том, что происходит с нами именно сегодня. Будущее наступило».

Актеры записывали свои монологи и отправляли режиссеру, не координируясь друг с другом. В результате чего, по словам члена труппы Филиппа Авдеева, у каждого было больше творческой свободы, но и ответственности за свою часть тоже. Артисты создали истории одиночества в замкнутом пространстве, что не может не откликаться с нынешними реалиями.