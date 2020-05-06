Михаил Ширвиндт показал, как его 85-летний отец живет в деревне на самоизоляции

Сын актера и режиссера Александра Ширвиндта Михаил в Instagram показал, как его звездный отец соблюдает самоизоляцию в период пандемии. Художественный руководитель московского академического театра Сатиры сейчас находится в своем загородном доме.

Отметим, что здесь же рядом с хозяином пережидает непростые времена и его собака по кличке Гоша. Александр Ширвиндт даже на карантине и на даче не расстается со своим фирменным красным халатом.

«А ты знаешь, кто сейчас под тобой?» — спросил Михаил отца. «Подо мною кресло», — резонно заметил родитель. «Можешь еще сказать, что мать земля», — сказал Михаил. «А еще вон Гоша. Это моя любимая собака», — заявил Александр Ширвиндт.

Ранее в беседе с журналистами Александр Ширвиндт отмечал, что в ближайшее время покинет должность художественного руководителя театра Сатиры. По его словам, он не собирается назначать на эту должность подходящего именно ему человека. Как отмечал режиссер, престолонаследия у них в театре нет.