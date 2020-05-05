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Театр имени Вахтангова отменил все летние спектакли

В июне актеры отправятся в оплачиваемый отпуск.

Театр имени Вахтангова отменил все летние спектакли
Театр Вахтангова уходит в отпуск. Фото: Global Look Press

Пока одни театры в период самоизоляции думают о том, как им выжить, другие используют запрет на проведение массовых мероприятий с пользой.

Например, в Театре имени Вахтангова в эти дни ведутся работы по замене оборудования на основной сцене. Также планируется ремонт в зрительном зале и фойе. А еще учреждение готовится к установке памятника Евгению Вахтангову на Арбате.

Сотрудникам театра обещали выплатить зарплату за апрель и май, а с 1 июня артистов, режиссеров и прочих художественных работников отправят в оплачиваемый отпуск. Об этом сайту «Театрал» рассказал директор учреждения Кирилл Крок.

Вахтанговцы вернутся к репетициям с 1 августа, а возобновление спектаклей в Москве и гастролей планируется в сентябре. Так что летом постановок театра ждать не стоит, афиша на его официальном сайте пустует до осени.

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