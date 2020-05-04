Все для Победы: с 4 по 10 мая в Сети покажут ряд военных спектаклей

Каждый день зрителей ждет новая онлайн-премьера.

Федеральный театральный проект «Большие гастроли» проведет ко Дню Победы ряд онлайн-трансляций военных спектаклей. Посмотреть их можно на официальном YouTube-канале, в группах в соцсетях, а также на сайте данной программы.

Список запланированных трансляций опубликовал портал «Театрал»:

4 мая — театр «Мастерская» Григория Козлова — спектакль «Живи и помни» по повести Валентина Распутина; 5 мая — Московский областной театр кукол — спектакль «Можно попросить Нину?» по одноименному рассказу Кира Булычева; 6 мая — Тверской театр юного зрителя — спектакль «Ленинградская Мадонна» по дневникам Ольги Бергольц; 7 мая — Архангельский театр драмы имени Ломоносова — спектакль «Василий Теркин» по поэме Александра Твардовского; 8 мая — Молодежного театра «Ангажемент» (Тюмень) — премьера спектакля «Самый неизвестный солдат»; 9 мая — Московский губернский театр — спектакль «Веселый солдат» по одноименной пьесе Виктора Астафьева; 10 мая — Московский детский камерный театр кукол — спектакль «Письмовник» по роману Михаила Шишкина.

больше по теме В Сети прочтут отрывки из дневников театров, выступавших на фронте в годы войны Акция пройдет с 4 по 8 мая в YouTube.

Кроме того, сайт «Большие гастроли» начал серию публикаций историй театров, ездивших на фронт с постановками для бойцов Красной армии. Первый такой рассказ с эксклюзивными архивными фотографиями посвящен Малому театру.