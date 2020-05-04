Все для Победы: с 4 по 10 мая в Сети покажут ряд военных спектаклей

Федеральный театральный проект «Большие гастроли» проведет ко Дню Победы ряд онлайн-трансляций военных спектаклей. Посмотреть их можно на официальном YouTube-канале, в группах в соцсетях, а также на сайте данной программы.
Список запланированных трансляций опубликовал портал «Театрал»:
4 мая — театр «Мастерская» Григория Козлова — спектакль «Живи и помни» по повести Валентина Распутина;
5 мая — Московский областной театр кукол — спектакль «Можно попросить Нину?» по одноименному рассказу Кира Булычева;
6 мая — Тверской театр юного зрителя — спектакль «Ленинградская Мадонна» по дневникам Ольги Бергольц;
7 мая — Архангельский театр драмы имени Ломоносова — спектакль «Василий Теркин» по поэме Александра Твардовского;
8 мая — Молодежного театра «Ангажемент» (Тюмень) — премьера спектакля «Самый неизвестный солдат»;
9 мая — Московский губернский театр — спектакль «Веселый солдат» по одноименной пьесе Виктора Астафьева;
10 мая — Московский детский камерный театр кукол — спектакль «Письмовник» по роману Михаила Шишкина.
Кроме того, сайт «Большие гастроли» начал серию публикаций историй театров, ездивших на фронт с постановками для бойцов Красной армии. Первый такой рассказ с эксклюзивными архивными фотографиями посвящен Малому театру.