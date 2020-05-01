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В Сети прочтут отрывки из дневников театров, выступавших на фронте в годы войны

Акция пройдет с 4 по 8 мая в YouTube.

В Сети прочтут отрывки из дневников театров, выступавших на фронте в годы войны
Снимок М. Маркова со второго белорусского фронта. Фото: Russian Look

Государственный театральный музей имени Бахрушина подготовил несколько онлайн-акций к 75-летию Великой Победы.

С 4 по 8 мая на сайте и YouTube-канале учреждения будут опубликованы чтения отрывков из фронтовых дневников театров, которые ездили выступать перед солдатами Красной армии в годы войны. Также музей покажет фотографии фронтовых дорог и артистов, сохранившиеся с тех времен. Исторические записки будут читать молодые актеры театра и кино: Дмитрий Высоцкий, Дарья Повереннова, Роман Васильев, Варвара Шмыкова и другие.

С 6 по 9 мая на сайте и в социальных сетях музея пройдет поэтический марафон, посвященный ветеранам. Стихотворения о войне начнут читать юные участники «Бахрушинских кружков», а затем эту эстафету смогут подхватить все желающие. Для участие нужно записать на видео свое чтение военной лирики.

Также музей запустит интерактивный проект #АктерыПобеды, посвященный артистам, воевавшим на фронте. Первым вспомнят Иннокентия Смоктуновского, который 18-летним юношей участвовал в боях на Курской дуге, форсировал Днепр и освобождал Киев. Рассказ о нем будет подкреплен дневниками, рукописями и фотографиями. Многие московские театры присоединяться к акции и расскажут о своих фронтовиках.

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