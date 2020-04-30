Театр имени Пушкина опубликовал расписание онлайн-спектаклей на май

В мае Московский драматический театр имени Пушкина продолжит транслировать онлайн архивные записи своих спектаклей. Постановки можно будет увидеть на официальном канале труппы в YouTube, а также на станице в Facebook.

3 мая — «Босиком по парку» американского драматурга Нила Саймона.

8 мая — «Материнское поле» — пластический спектакль по повести Чингиза Айтматова. Актеры этой постановки про войну не произносят реплик, движения и танец — вот их язык.

12 мая — «Эстроген» — спектакль на тему отношений мужчины и женщины.

16 мая — «Человек, зверь и добродетель» от итальянского драматурга Луиджи Пиранделло. Спектакль о супружеской неверности. В ролях: Валерий Гаркалин, Борис Дьяченко и Мария Голубкина.

20 мая — «Две дамочки в сторону севера» — французская черная комедия о сестрах, которые едут через всю страну в поисках могилы отца. В ролях: Вера Алентова и Наталья Николаева.

Трансляции данных спектаклей начнутся в 18:00 и будут доступны несколько дней — ровно до следующей постановки из списка.