Волшебство, дружба и любовь: 29 апреля — 2 мая в Сети покажут несколько детских спектаклей

Портал «Театрал» рассказал, какие спектакли для детей будут показаны онлайн до конца последней рабочей недели апреля.

28 апреля Томский ТЮЗ на своем YouTube-канале показал «Спящую красавицу». Декорации постановки по яркости не уступят диснеевским, так что, если ребенку понравилась «Малефисента», то этот спектакль тоже придется по душе.

29 апреля на YouTube-канале Саратовского театра кукол «Теремок» доступна сказка «Дюймовочка». Знакомая всем нам с детства героиня учится понимать сложный мир взрослых и обращать внимание на мелочи, из которых состоит жизнь.

1 мая в 16:00 на YouTube-канале Детского музыкального театра имени Наталии Сац смотрите мюзикл «Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста». Вам откроется суетной мир лондонских беспризорников в антураже Викторианской эпохи.

2 мая в 12:00 в «Яндекс.Эфире» покажут спектакль «Волшебная мельница Сампо» в исполнении артистов Театриума на Серпуховке. Зрители погрузятся в карело-финский эпос с магией, шаманскими нарядами и живой этнической музыкой. Сюжет посвящен противостоянию севера и юга. Любителям фэнтези будет очень интересно.

Не упустите возможность оторвать детей от сериалов и компьютерных игр, чтобы показать им толику недоступного ныне искусства театра.