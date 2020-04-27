В Сети покажут две версии спектакля о Франкенштейне с Бенедиктом Камбербэтчем

Хорошая новость для поклонников Бенедикта Камбербэтча: скоро на YouTube бесплатно покажут спектакль с его участием. Да не абы какой! Речь идет о постановке в лондонском Национальном театре 2011 года, которую режиссировал оскароносный Дэнни Бойл, и это история о Франкенштейне.

Любопытно, что в том спектакле «Шерлок Холмс» играл чудовище, а роль доктора досталась не менее известному актеру Джонни Ли Миллеру, но потом они поменялись персонажами, и обе этих постановки были записаны. Первый вариант покажут в четверг, 30 апреля, в 21 час по Москве, второй — в пятницу, 1 мая, в то же время. Трансляции будут в бесплатном доступе до 21 часа 7 и 8 мая, соответственно, на YouTube-канале театра.

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Не упустите возможность увидеть обоих британских красавчиков в жутком гриме «чудовища Франкенштейна». Грим, декорации, спецэффекты и игра актеров — все на высшем уровне. Понять это можно уже по короткому трейлеру, который выпустил театр. Только предупреждаем, что он не для слабонервных. Франкенштейн все-таки…