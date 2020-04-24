Толстой, Винни-Пух и Чайковский: 24-26 апреля в Сети покажут несколько детских спектаклей

Особенно много онлайн-премьер состоятся в субботу.

Портал «Театрал» представил подборку детских спектаклей, которые покажут онлайн в последний уикенд апреля. Хорошая возможность оторвать юное поколение от компьютерных игр и напомнить им, что такое театр.

24 апреля в 19:00 — Московский областной театр кукол — «Мойры Петроградского района» (12+). Спектакль про судьбу, роли в котором играют куклы, сделанные из вязанных перчаток. Смотрите на сайте и YouTube-канале проекта «Большие гастроли онлайн».

25 апреля в 17:00 — Пермский Театр-Театр — «Летучий корабль» (6+). В этом музыкальном спектакле звучат как песни из одноименного советского мультфильма, так и новые композиции. Смотрите на страницах театра в Facebook и ВКонтакте.

25 апреля в 12:00 и 14:00 — Московский ТЮЗ — «Кошкин дом» (6+). Спектакль с клоунами, живописью и хитами мировой эстрады. Смотрите на страницах театра в Facebook и ВКонтакте.

25 апреля в 15:00 — Детский музыкальный театр «Зазеркалье» — «Детский альбом». Постановка объединяет прозу Владимира Набокова, Льва Толстого и Николая Гарина-Михайловского с музыкой Чайковского. Смотрите ВКонтакте.

25 апреля в 20:00 — Детский музыкальный театр имени Сац — «Лев, ведьма и говорящий шкаф» (8+). Детский хоррор, основанный на истории Гензеля и Гретель, о семейных ценностях. Смотрите на страницах театра в Facebook и ВКонтакте.

26 апреля в 13:00 — Петербургский театр «Мастерская» — «Винни-Пух и все, все, все» (6+). Хулиганский спектакль о детях и родителях. Смотрите на сайте театра и ВКонтакте.

Время, указанное в списке, — московское.