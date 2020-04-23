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Директор частного театра рассказал, чего культурной сфере стоит бояться после карантина

Когда массовые мероприятия снова разрешат, это станет новым испытанием для театров и фестивалей.

Директор частного театра рассказал, чего культурной сфере стоит бояться после карантина
Возвращение с обычной жизни станет испытанием для театров. Фото: Global Look Press

Драматург Александр Родионов дал интервью как директор «Театра.doc» — частной организации, которая в условиях моратория на спектакли экономически страдает куда больше государственных театров. Мужчина рассказал, что главная сложность состоит не в самом запрете проведения массовых мероприятий, а в том, что никто не знает, сколько он продлится.

Если бы было четко известно, что в начале мая карантинные меры будут сняты, то уже сейчас театры и концертные площадки готовили бы афиши и продавали бы билеты. Но ежедневные новости о числе заболевших не дают надежды на скорое возвращение ситуации в норму.

Родионов дал комментарий и о том, что случится, когда спектакли снова можно будет проводить. С одной стороны, все театралы очень ждут этого момента, с другой — он станет еще одним испытанием для культурной сферы.

«Проблемы возникнут, если за время карантина доходы сократятся настолько, что люди будут вынуждены отказывать себе в покупке билетов, даже таких недорогих для Москвы, как наши. Кроме того, первые послекарантинные месяцы будут буквально перенасыщены событиями, ведь множество премьер, фестивалей, проектов сейчас откладываются «до начала нормальной жизни», — цитирует драматурга сайт «Театрал».

При этом Александр отметил, что для театра как вида искусства никакой перерыв не может быть убийственным, что подтверждено фактами мировой истории.

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