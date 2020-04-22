Мольер и не только: РАМТ покажет ряд спектаклей онлайн

Российский академический молодежный театр продолжает серию субботних онлайн-трансляций спектаклей в YouTube.

25 апреля в 19:00 на канале РАМТ начнется показ мольеровской постановки «Скупой». Это спектакль, созданный на стыке игрового и психологического театра. В нем будут различные танцы, фокусы, пиротехника, музыка XVII века и современные песни.

«Мы признаемся в любви игровой площадной стихии, когда люди приходили на рынок просто посмотреть, как два человека шутят, – цитирует режиссера Егора Перегудова сайт «Театрал». – Но игра и смех для нас не самоцель, а средства, помогающие пробиться к смыслу, понять Мольера».

Создатель спектакля пояснил, что знаменитый французский комедиограф всю жизнь хотел проявить себя в жанре трагедии, но терпел неудачи. Зрители ходили на его постановки, чтобы от души посмеяться, хотя у каждого персонажа этого автора есть своя боль.

В ближайшие недели театр покажет следующие постановки: