«Дичайшая нудятина»: звезда сериала «Звоните ДиКаприо» Бурковский высказался о роли Гамлета

Известный экс-игрок КВН и звезда сериала «Звоните ДиКаприо» на ТНТ Андрей Бурковский – очень востребованный актер театра и кино. Кстати, он служит в МХТ им.Чехова уже несколько лет. А вот на предложение сыграть роль Гамлета он бы ответил отказом. Поскольку не имел никогда такой амбиции, а сам шекспировский герой ему не очень симпатичен.

«Честно говоря, никогда не хотелось сыграть Гамлета. Мне все время казалось: это дичайшая нудятина», — признался Бурковский порталу StarHit.

Актер уверен, что других классных ролей полно, и наверняка они у него впереди. Кстати, Гамлета ему было бы интересно сыграть в том случае, если бы можно было «перевернуть все тексты», сказать их по-другому, что бы это ни значило.

Не так давно Бурковский рассказал, что его семья — жена и дети — перенесли болезнь, очень похожую на коронавирус. Сын и дочь перенесли пневмонию, а позже с высокой температурой и кашлем слегла супруга.