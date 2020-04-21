Театр имени Маяковского запустил серию творческих вечеров в онлайн-формате

Московский Академический театр имени Владимира Маяковского запустил серию онлайн-трансляций «Маленькие вечера». По понедельникам и пятницам на YouTube-канале труппы будут появляться записи творческих встреч, концертов и чтений в исполнении артистов труппы.

20 апреля было выложено видео вечера народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой и актрисы Полины Лазаревой. Первая рассказывала закулисные истории, вторая пела вместе со своей джазовой группой.

24 апреля зрителей ждет творческая встреча с Анной Ардовой, которая исполнит русские романсы. А 27 числа настанет черед Виталия Ленского, а 1 мая — Оксаны Киселевой. Полное расписание «Вечеров» опубликовано на сайте театра. Релизы расписаны до конца мая.

Напомним, что в период вынужденной самоизоляции многие театры ушли в онлайн и показывают свои постановки в видеоформате.