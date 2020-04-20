«Не люблю врать и обманывать»: Галина Петрова объяснила, почему ушла из «Современника»

Актриса Галина Петрова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему несколько лет назад ушла из театра «Современник». Она считалась одной из ведущих актрис и ей доставались главные роли.

«Я не люблю врать и обманывать. Если у тебя по уставу театра был свободный день, то я не могла ничего назначить. Приходилось отказываться от съемок и антреприз. Я поняла, что в этом есть какое-то противоречие. Даже была готова, что ко мне не обратятся больше из театра никогда. Но меня оставили на трех ролях. Мы стали общаться с руководством цивилизованно. Сейчас у меня разовый договор. Когда могу — выступаю, когда не могу — отказываю».

Галина Петрова

Также актриса вспомнила, как впервые стала мамой. По ее словам, дочь родилась внепланово из-за чего ей пришлось на какое-то время уйти из профессии.

«Дочка поначалу болела очень сильно. Она оказалась аллергиком. У нее любой вирус формировал астматический компонент. Нам нельзя было жить в коммуналке. Она цепляла все вирусы. Мы повезли ее на море. А ей там стало хуже. Она там загремела в больницу. Мы с трудом ее вылечили. Муж в какой-то момент сказал, что больше не может, но все-таки выдержал», — заявила звезда.