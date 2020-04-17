Вечером 17 апреля в Сети покажут сразу десяток театральных постановок

Зрители могут выбрать спектакль на свой вкус.

17 апреля у любителей театра, сидящих на самоизоляции, будет широкий выбор постановок, которые можно посмотреть онлайн. Подборку представил портал «Театрал».

Малый театр — «Король Лир» — смотреть на YouTube. Театр Вахтангова — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — смотреть на сайте театра. МТЮЗ — «Скрипка Ротшильда» — смотреть в Facebook и во «ВКонтакте». Электротеатр Станиславский — «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» — смотреть во «ВКонтакте». Александринский театр — уличный спектакль «Петербург» — смотреть во «ВКонтакте» и на YouTube. Молодежный театр на Фонтанке — «Дни Турбиных» — смотреть на сайте театра. ТЮЗ имени Брянцева — эко-спектакль «Лицо Земли» — смотреть в Facebook и во «ВКонтакте». Театр «Мастерская» Григория Козлова — «Космическая Одиссея майора Пронина» — смотреть во «ВКонтакте». Русский театр Эстонии — «Антигона» Жана Ануя — смотреть на YouTube. Театра «Новая опера» — «Пушкин» Константина Боярского — смотреть на сайте театра.

Трансляция всех перечисленных постановок начнется в 19:00 по Москве. Выбирайте любую.

Также пермский «Театр-Театр» в 17:00 откроет доступ к спектаклю «Доктор Живаго» в Facebook и во «ВКонтакте». А в 21:00 на YouTube можно будет посмотреть мюзиклу Эндрю Ллойд Уэббера «Призрак Оперы» в постановке Лоренса Коннора, запись будет доступна 48 часов. Добавим, что на сайте театра «Сатирикон» 17 и 18 апреля доступен спектакль «Деньги» Константина Райкина по пьесе Александра Островского.