Богомолов поставит пьесу Тургенева в реалиях пандемии

Режиссер Константин Богомолов вместе с Театром на Малой Бронной приступает к созданию спектакля «Месяц в деревне. Самоизоляция». Постановку покажут, как только будут сняты все ограничения на массовые мероприятия.

Когда-то спектакль «Месяц в деревне» стал одним из программных для этого театра и, в целом, очень популярной постановкой. Сейчас же труппа собирается вернуться к этому произведению и подать его по современному.

«Спектакль «Месяц в деревне. Самоизоляция» будет строго следовать тексту Ивана Тургенева, помещая его в актуальный контекст и дополняя реалиями текущего дня», — сказал художественный руководитель театра Константин Богомолов, слова которого приводятся на сайте театра.

Он пообещал показать зрителям богатую семью крупного московского чиновника Ислаева, которая самоизолировалась в Подмосковье на время эпидемии коронавируса. И, несмотря на всю тревожность ситуации, это будет комедия.