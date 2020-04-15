Артисты «Современника» почтили память Галины Волчек стихотворениями Оттепели

15 апреля считается днем рождения театра «Современник». Сейчас его артисты находятся дома на самоизоляции. Они решили отметить событие онлайн-проектом «Снова Оттепель. Поэзия времени»: актеры записали и выложили в Сеть более ста видеороликов со стихами и прозой времен Оттепели, когда театр получил свое начало (1956 год).

«Сегодня мы вступаем в новую жизнь после ухода Галины Борисовны Волчек, 48 лет руководившей «Современником». И после трагических событий, которые сегодня охватили весь мир, театр вновь прислушивается к поэзии времени, к поэзии Оттепели», — сказал худрук театра Виктор Рыжаков.

К примеру, актер Сергей Гармаш прочитал стихотворение Евгения Евтушенко «Волчиха», посвященное Галине Волчек.

Его коллега Кирилл Сафонов выступил с произведением прочел Валентина Гафта «Три сестры», так же посвященное ушедшей Галине Борисовне.

Все видео будут доступны на сайте театра до окончания периода самоизоляции.