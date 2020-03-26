Домогаров мог уйти из МХАТа имени Горького, узнав о повышенных гонорарах Высоцкой

Актер Александр Домогаров, который со скандалом покинул МХАТ имени Горького и отказался играть в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни», мог уйти из театра, когда узнал о заработках своей партнерши, актрисы Юлии Высоцкой. Она, напомним, в постановке играет главную женскую роль.

Журналистам удалось выяснить, что в договорах у Высоцкой и Домогарова прописаны одинаковые суммы за данный спектакль. За год они должны были заработать по три миллиона рублей. Каждый выход на сцену оценивался в сто тысяч рублей.

Между тем недавно один из сотрудников МХАТа шепнул Домогарову, что у Высоцкой заработки все-таки выше. Дополнительные средства жене Кончаловского могли перечислять в виде премий. Актер, судя по всему, пытался узнать, почему так произошло, но вразумительного ответа от руководства так и не получил.

Кстати, в контрактах звезд различается лишь один пункт. В нем сказано, что имя Высоцкой указывается в программе на первом месте в перечне актеров-исполнителей, пишет «Собеседник».

Ранее сам Домогаров заявил, что ему не выплатили деньги за несколько спектаклей, подсунули договор перед самым выходом на сцену, поэтому он ушел из театра. Как он выразился, деньги, которые ему так и не выплатили, он дарит руководству культурного заведения.