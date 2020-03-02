«Вечер будет не снобским»: Кирилл Серебренников станет режиссером благотворительного бала

По просьбе актрисы и руководителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой Кирилл Серебренников выступит в роли постановщика гала—концерта. Вечер пройдет в Большом театре уже 6 апреля и будет направлен на поддержку детей с онкологическими заболеваниями — подопечных фонда.

Серебренников уверен: концерт, который соберет на одной сцене легенды мировой оперы, балета и музыки, получится не снобским, как многие luxury—мероприятия филантропической направленности, а «искренним и человечным».

В концерте, который, как сообщает ТАСС, станет единственным в своем роде, уже согласились участвовать премьер балета Большого театра Вячеслав Лопатин, солистка Венской оперы Аида Гарифуллина, оперная певица из Латвии Марина Ребекка и другие звезды.

Как стало известно, ради выступления в благотворительном вечере многие из них нашли окошки в плотных коммерческих графиках, расписанных на год вперед.

Пока же до звездного вечера остается чуть больше месяца, Кирилл Серебренников занимается доработкой художественной кинокартины по книге уральского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Как ранее сообщали СМИ, съемочная группа вела работу в Екатеринбурге (основное место действия сюжета) и Москве.

В актерский состав помимо российских звезд экрана вошел, в частности, уральский режиссер, драматург и худрук «Коляда—театра» Николай Коляда. Оригинальный сценарий к экранизации написал сам Серебренников.

Книга Алексея Сальникова вышла в свет четыре года назад и завоевала, в числе прочих наград, премию «Национальный бестселлер».