«Пришлось вытащить из себя всю пластичность»: Никита Пресняков о работе в спектакле-блокбастере «Воины духа»

29 февраля на сцене ВТБ Арены состоялась премьера музыкального военного блокбастера «Воины духа». Кроме профессиональных актеров и музыкантов, в постановке заняты и настоящие десантники.

Проект выполнен в уникальном жанре — музыкальное патриотическое шоу. Спектакль аллегорический, но основан на реальных событиях — подвиге бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, совершенном в 2000 году.

В постановке использован специальный экран, создающий эффект голограммы. Это не случайно. В центре сюжета молодой человек (Никита Пресняков) – именно он изображен на многочисленных рекламных баннерах постановки в VR-очках.

Герою предстоит сделать выбор между миром компьютерных игр и реальностью. Между миром, в котором есть несколько жизней, и миром, где можно прожить только один раз, где есть только одна попытка найти самого себя.

Никита Пресняков так рассказал о своей работе в постановке:

— Мой персонаж — это обычный парень из современного мира, у него нет даже имени – просто Герой. Он не знает, что ему делать, кто он, какой путь выбрать. Он играет в видеоигры, и все приходит к тому, что из его VR-очков вылетает некая сущность, некий «Провайдер», и не-реальность становится реальностью.

— Как вы работали над образом?

— Постановка очень многоплановая, поэтому каждый день мы работали над каждым «пластом».

Отдельно работали с музыкальным материалом – хореографией и сценодвижением.

Драму разбирали со специалистом по драме: каждое слово, каждое ударение. Репетируем какую-то сцену, потом идем на вокал, то есть прямо конвейер.

В спектакле все декорации двигаются, и важно запомнить, что здесь ты запрыгнул на стол, а потом стол уехал в другой конец, ты с него спрыгиваешь и залезаешь в другое место. Все это с балетом и множеством технических моментов.

К тому же очень много пиротехники, и важно запомнить все отверстия, откуда появится огонь, чтобы ни в коем случае не встать рядом с ним.

— Что было самым сложным?

— Хореография. Пришлось вытащить из себя всю пластичность. Но в целом было очень интересно. Ведь мы практически до последнего не представляли, как это будет выглядеть целиком.

За плечами Никиты Преснякова более 18 киноработ, среди которых фильмы «Ёлки», «Ёлки 2» и «Ёлки Последние», «Охота за призраком» и «Гардемарины IV», но «Воины духа» — первый подобный опыт.

— В постановке участвуют не только артисты, но и настоящие десантники, которые показывают свои номера, — делится главный продюсер проекта Марина Ким. – Всего в постановке задействовано 300 человек.

Теона Дольникова, исполнительница роли подруг Героя, так говорит о спектакле:

— Чем старше ты становишься, тем более эмоционально относишься к смерти и жизни. Что каждый из нас может? Вести себя и своих любимых в сторону света – о чем наш спектакль и говорит: о выборе. В нем нет полутонов – ты выбираешь или добро, или зло. Я олицетворяю свет.

Факты о постановке:

Шоу поставлено при поддержке Министерства обороны РФ, Военно-десантных войск и ДОСААФ России, использована настоящая военная форма ВДВ, оказавшаяся идеально удобной для трюков на сцене.

Первая постановка спектакля была представлена зрителям в 2004 году. Сегодняшние «Воины духа» — обновленная и доработанная версия. Спектакль дополнен художественными и технологическими решениями, музыкальным сопровождением и спецэффектами.

Отзывы о премьере

lyudmila_fisai: «Получилось просто невероятное шоу! Ярко, современно, захватывающе! В сюжете безумно трогательная история о любви, подвиге, соблазне и выборе… Игра актёров, впечатляющие виртуальные спецэффекты, трюки каскадеров, настоящие взрывы, стрельба, боевые машины на сцене, — мне хотелось снимать каждое действие.

В постановке используются реальные фотографии псковских десантников. Мы видели всех героев в лицо! В зале не сдерживали слез их родственники… Также в зале присутствовали 6 выживших бойцов из той роты… И я даже представить себе не могу, что чувствовали они во время просмотра спектакля».

marisha_troyan: «Спектакль просто невероятный! Голоса Дмитрия Дюжева, Никиты Преснякова и Теоны Дольниковой пробирают до мурашек! Постановка и спецэффекты — это нечто! И стрельба из автоматов, и живой огонь, и фейерверки, и БМП, и пожарная и милицейская машины — чего только не было. Дух захватывает!»