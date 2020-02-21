Евгений Гришковец признался, что хотел уйти из профессии из-за безденежья

Актер и театральный режиссер Евгений Гришковец в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свой путь к признанию. Также он рассказал о своей супруге Елене, которая родила ему троих детей.

«Я вернулся из армии, где служил на флоте и вскоре познакомился с Леной. Я долго не мог признаться сам себе, что у меня любовь к этому человеку. Замучил ее буквально своей неопределённостью. Кроме того, я вскоре уехал в Германию. Это была моя первая командировка за границу. На дворе был девяностый год. Меня подталкивали иллюзии. Отсутствие перспектив. Я считал, что за границей все создано для человека». Евгений Гришковец

Но жизнь за границей, не принесла ему счастья. Работы, по сути, не было. «Потом я вернулся в родной Кемерово. По Лене, честно признаюсь, скучал пока жил в Германии. Только приехал и мы сыграли свадьбу. Мы уже вместе 28 лет. Нам после свадьбы некуда даже было идти. Долго мы жили с родителями, с моим братом и бабушкой», — сказал театральный режиссер.

Как признался Евгений Гришковец, в его жизни был период, когда он хотел уйти из профессии. «Я уже собирался стать адвокатом, потому что надо было чем-то кормить семья. Но потом пришел успех спектакля «Как я съел собаку». Эта постановка вывела меня на общероссийский уровень», — сказал актер.