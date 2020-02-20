Константин Богомолов отправится в Пермь ставить популярную оперу

Муж светской львицы Ксении Собчак Константин Богомолов отправится в Пермь, чтобы поставить оперу Жоржа Бизе «Кармен». Зрители смогут увидеть ее в следующем году в марте. Спектакль покажут на сцене Пермского театра оперы и балета.

Трудиться в Перми Константин Богомолов будет вместе с дирижером Филиппом Чижевским. Это будет первая работа мужа Ксении Собчак на большой музыкальной сцене.

Кстати, Богомолов ранее уже сотрудничал с Чижевским. Они работали в паре над сценической версией оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф времени и бесчувствия». Постановка получила две «Золотые маски», сообщает Ura.ru.

Отметим, что в прошлом году Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграли пышную свадьбу в столице. Это событие стало одним из самых ярких в столице осенью. При этом приезд молодоженов в ЗАГС на катафалке еще долго обсуждался в прессе. Ксении Собчак даже выписали штраф в пять тысяч рублей, так как двери в катафалке в момент их движения на автомобиле были открыты, что запрещено правилами дорожного движения. Впрочем, молодых этот факт не очень и расстроил.

Добавим, что свой новогодний отпуск пара проводила сначала в Куршевеле, где каталась на горных лыжах, а затем они отправились в один из самых дорогих отелей на Мальдивах. Звезды часто делились фотографиями с отдыха. Кстати, в Куршевеле светская львица поставила на горные лыжи своего сына Платона Виторгана. Мальчик занимался под присмотром опытного инструктора и, надо признать, неплохо освоил горные лыжи.