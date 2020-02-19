«Это пошло»: Олешко предложили крупную сумму за тайны о Ширвиндте

В Сети появились сообщения об отставке Александра Ширвиндта с должности худрука Театра сатиры. Позже эту информацию опровергли, объяснив, что ее стоит расценивать исключительно, как слухи.

Подобные разговоры вызвали серьезный интерес у публики и, соответственно, активизировали работу акул пера. Как сообщил Александр Олешко, ему даже предложили серьезные деньги за то, чтобы он выложил тайны о Ширвиндте. Естественно, артист отказался и выступил с ответным предложением – самим прийти в театр и все снять открыто.

«Мне был звонок от одной телекомпании, которая предложила гонорар за то, чтобы я рассказал, что же там внутри и показал бы им Ширвиндта. Ходить к нему в гримерку, стучать, вам его показывать – это было бы слишком пошло. Если вы хотите увидеть Ширвиндта, купите, пожалуйста, билеты в кассе Театра сатиры. Приходите и посмотрите, что Александр Анатольевич красив, бодр, в прекрасной физической и творческой форме», — сказал Олешко.

Свое заявление актер разместил в личном блоге.