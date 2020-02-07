Театр

МХАТовские легенды: 4 спектакля, на которые ходят поколениями

Долгую сценическую жизнь получают только спектакли, по-настоящему трогающие сердце зрителя. Их смотрят по нескольку раз, приводя в театр всех друзей и знакомых. А на спектаклях-патриархах, которые идут десятки лет, вырастают дети, внуки, а иногда и правнуки первых зрителей.

МХАТовские легенды: 4 спектакля, на которые ходят поколениями
Здание МХАТ. Фото: Wikimedia

Сильные чувства, высокие идеалы, яркие характеры — все это для МХАТа имени Горького не пустые слова. Ведь именно за этим и приходит в театр взыскательный, но верный зритель.

«Синяя птица»: премьера — 1908 год

Спектакль «Синяя птица». Фото
Спектакль «Синяя птица». Фото: пресс-служба МХАТа им. Горького

Во МХАТе имени Горького такой легендой стала «Синяя птица» — самая знаменитая пьесы бельгийского драматурга Мориса Метерлинка.

Автор сам предложил ее Константину Сергеевичу Станиславскому, и тот вместе со своими сподвижниками — Леопольдом Сулержицким и Иваном Москвиным — в 1908 году поставил один из самых ярких своих спектаклей.

На сегодняшний день это единственная сохранившаяся постановка одного из отцов-основателей Художественного театра.

Спектакль, не так давно вступивший во второе столетие своей истории, испытал несколько трансформаций и сейчас идет в версии, сложившейся к началу 20-х годов прошлого века.

«Синяя птица» бережно передается от одного поколения исполнителей к другому, становясь экзаменом на владение профессией для всех молодых артистов, поступающих в прославленный театр.

По инициативе нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова легендарный спектакль был бережно восстановлен, очищен от позднейших «наслоений» — ему вернули атмосферу рождественского чуда, и сегодня юные зрители видят спектакль практически таким, каким видели его их прапрабабушки и прапрадедушки.

«Три сестры»: премьера — 1940 год

Немногим меньше «Синей птицы» на афишах МХАТа присутствуют и чеховские «Три сестры», поставленные в 1940 году вторым отцом-основателем Художественного театра — Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко.

Этот спектакль, вошедший во все учебники по истории отечественного театра, сохраняется МХАТом не как музейный экспонат, с которого время от времени аккуратно стряхивают пыль веков, но как живая энергия, которую артисты передают друг другу как эстафету. За свою долгую жизнь спектакль пережил несколько возобновлений, после 1987 года этим занималась сама Татьяна Васильевна Доронина.

По случаю 80-летнего юбилея уникальной постановки худрук МХАТа Эдуард Бояков затеял не имеющий аналогов в новейшей истории отечественного театра эксперимент — не просто восстановление, но детальную реконструкцию спектакля, результаты которой публика увидит уже 20 февраля.

Ведут эту скрупулезную работу народные артисты Валентин Клементьев и Михаил Кабанов, некогда получившие свои роли из рук тех, кто видел первую версию постановки.

«Полоумный Журден»: премьера — 1991 год

Спектакль «Полоумный Журден». Фото
Спектакль «Полоумный Журден». Фото: пресс-служба МХАТа им. Горького

В 1991 году в репертуаре театра появился еще один спектакль, которому была уготована долгая жизнь — «Полоумный Журден» Михаила Булгакова.

Драматург хитроумно упрятал внутрь собственной пьесы знаменитую комедию Мольера «Мещанин во дворянстве», попытавшись заглянуть «за кулисы» театра своего великого французского предшественника.

Получилась, по собственному признанию Булгакова, «мольериана в трех действиях», за перипетиями которой и в XXI веке наблюдать не только интересно, но и поучительно.

Новый век вдохнул новую жизнь в произведения Александра Николаевича Островского, «Колумба Замоскворечья», составившего подробнейшую «энциклопедию» русской жизни, которая в актуальности даст фору и самым современным текстам.

«Красавец мужчина»: премьера — 2005 года

Спектакль «Красавец мужчина». Фото
Спектакль «Красавец мужчина». Фото: пресс-служба МХАТа им. Горького

Вот уже пятнадцать лет не сходит со сцены постановка режиссера Владимира Иванова «Красавец мужчина».

И только роскошные исторические костюмы персонажей напоминают, что дело происходит в середине XIX века, а не в наши дни: обаятельный вертопрах-муж, в несколько лет промотавший приданое безумно любящей его женщины, решает сменить «старую» жену на новую — еще более богатую.

Впрочем, таково свойство подлинной классики — с каждым временем она может найти общий язык.

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МХАТовские легенды: 4 спектакля, на которые ходят поколениями
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