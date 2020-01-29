Наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин вернет москвичей в детство

Хореограф и наставник шоу «Танцы» на ТНТ Егор Дружинин представит в Москве свой новый детский спектакль. Премьера клоунской постановки «Желтый и Черный» пройдет 22 февраля в Vegas City Hall. Главные роли исполнят комики и выпускники театра «Лицедеи» Михаил Кукота и Игорь Чехов, а также специально приглашенный гость – капитан команды КВН «МаксимуМ» Михаил Башкатов. Зрителей ждут шутки, трюки, танцы и яркие декорации.

«ЖиЧ» – удивительный спектакль на стыке театра, клоунады, музыкальной комедии и пантомимы. Возьмите за руку своих детей и они отведут вас туда, где все живет по их правилам свободы, мечты, громкого, бесстрашного смеха и безграничного полета фантазии», – призывает автор постановки.

Кстати, Дружинин уже не первый раз режиссирует детское шоу. В 2018 году он поставил мюзикл «Летучий корабль» по мотивам известного советского мультфильма.

Спектакль «ЖиЧ» будет показан 22-24 февраля, а также 14 и 15 марта.