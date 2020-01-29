Театр

Наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин вернет москвичей в детство

Известный хореограф поставил спектакль с клоунами и танцами.

Наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин вернет москвичей в детство
Спектакль «Желтый и Черный» найдет отклик в душе не только у ребенка, но и у взрослого. Фото: предоставлено организатором.

Хореограф и наставник шоу «Танцы» на ТНТ Егор Дружинин представит в Москве свой новый детский спектакль. Премьера клоунской постановки «Желтый и Черный» пройдет 22 февраля в Vegas City Hall. Главные роли исполнят комики и выпускники театра «Лицедеи» Михаил Кукота и Игорь Чехов, а также специально приглашенный гость – капитан команды КВН «МаксимуМ» Михаил Башкатов. Зрителей ждут шутки, трюки, танцы и яркие декорации.

«ЖиЧ» – удивительный спектакль на стыке театра, клоунады, музыкальной комедии и пантомимы. Возьмите за руку своих детей и они отведут вас туда, где все живет по их правилам свободы, мечты, громкого, бесстрашного смеха и безграничного полета фантазии», – призывает автор постановки.

Егор Дружинин
Егор Дружинин трудится наставником на шоу «Танцы». Фото: канал ТНТ.

Кстати, Дружинин уже не первый раз режиссирует детское шоу. В 2018 году он поставил мюзикл «Летучий корабль» по мотивам известного советского мультфильма.

Спектакль «ЖиЧ» будет показан 22-24 февраля, а также 14 и 15 марта.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Танцы» на ТНТдетское шоуЕгор ДружининклоуныМосквановый спектакльтеатр клоунады "Лицедеи"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин вернет москвичей в детство
Интересно?
Поделись с друзьями: