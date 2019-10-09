Театр

Увидеть космос в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац

30 октября состоится романтический балет Кирилла Симонова «Аэлита».

Увидеть космос в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац
Источник : официальный сайт

30 октября в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац представят футуристический, романтический балет Кирилла Симонова «Аэлита» на музыку Р. Глиэра. Это единственный в Москве балет про космос и путешествие на Марс. В нем есть полеты в космической ракете, гонки на мотоциклах, революция и огромная, неземная любовь. Всем зрителям, которые хотят попасть именно на этот спектакль, театр дарит 25% скидку на приобретение билетов в кассе театра, но это не самое главное! Важнее, что у публики в этот день будет возможность совершить необычное путешествие по театру и его закулисью за час до начала спектакля, а по его окончании – познакомиться с устройством декорации. Посещение экскурсии — бесплатно, по предварительной записи по телефону 8 495 930 29 90.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, проспект Вернадского, 5

30 октября

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Увидеть космос в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац
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