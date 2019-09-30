Театр

Лиза Арзамасова сыграет в благотворительном спектакле

Звезда «Папиных дочек» вместе с коллегами соберет деньги для пожилых людей.

Лиза Арзамасова сыграет в благотворительном спектакле
Лиза Арзамасова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Актриса Елизавета Арзамасова объявила о своем участии в спектакле «Кабы я была…». Главная цель представления — помочь нуждающимся пожилым людям. Вместе с коллегами на сцене Театра им. Булгакова Лиза покажет трогательную историю двух сестер, которые уже много лет живут вместе и вспоминают минувшие годы. Пьеса основана на реальных событиях. 

Арзамасова рассказывает, что подопечные фонда «Старость в радость» прожили непростую жизнь — многие прошли через войну. По ее словам, судьбы у этих людей сложились по-разному: кто-то стал сильнее, а кто-то «сломался». Как говорит актриса, многие из них продолжают мысленно возвращаться в те годы. 

Лиза разместила в своем блоге фото сцены спектакля. «Вот они, наши замечательные главные героини завтрашней премьеры. Люба, Любовь Константиновна и Катя, Екатерина Ивановна. В исполнении талантливых актрис — Марины Дюжевой и Ольги Лапшиной. Мы их уже нежнейше полюбили…» — написала она, напомнив, что спектакль пройдет 1 октября. 

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БлаготворительностьЛиза Арзамасовапьесаспектакльтеатр
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Лиза Арзамасова сыграет в благотворительном спектакле
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