Лиза Арзамасова сыграет в благотворительном спектакле

Актриса Елизавета Арзамасова объявила о своем участии в спектакле «Кабы я была…». Главная цель представления — помочь нуждающимся пожилым людям. Вместе с коллегами на сцене Театра им. Булгакова Лиза покажет трогательную историю двух сестер, которые уже много лет живут вместе и вспоминают минувшие годы. Пьеса основана на реальных событиях.

Арзамасова рассказывает, что подопечные фонда «Старость в радость» прожили непростую жизнь — многие прошли через войну. По ее словам, судьбы у этих людей сложились по-разному: кто-то стал сильнее, а кто-то «сломался». Как говорит актриса, многие из них продолжают мысленно возвращаться в те годы.

Лиза разместила в своем блоге фото сцены спектакля. «Вот они, наши замечательные главные героини завтрашней премьеры. Люба, Любовь Константиновна и Катя, Екатерина Ивановна. В исполнении талантливых актрис — Марины Дюжевой и Ольги Лапшиной. Мы их уже нежнейше полюбили…» — написала она, напомнив, что спектакль пройдет 1 октября.