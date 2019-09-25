Барановская и Долина побывали на «Первом свидании» в Театре МДМ

На премьере мюзикла в необычном формате побывали Лариса Долина, Юлия Барановская, Герман Черных, Ирина Безрукова и многие другие знаменитости.

23 сентября в Театре МДМ состоялась премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла «Первое свидание». На светскую премьеру были приглашены друзья театра – представители российского шоу-бизнеса, блогеры и журналисты, которые не только первыми увидели яркий и оригинальный мюзикл, но и оценили необычный формат постановки.

Продюсер Дмитрий Богачев решил обустроить нью-йоркский бар, где идет действие спектакля, прямо в фойе Московского дворца молодежи. Этот прием позволил создать по-настоящему камерную атмосферу, где каждый зритель постановки смог почувствовать себя участником истории, видя актеров на расстоянии вытянутой руки. К тому же, ситуации, в которых оказываются главные герои, хоть раз переживал каждый.

В «Первом свидании» рассказывается история Аарона и Кейси, отважившихся на «слепую» встречу в баре. По ходу действия банковский менеджер из еврейской семьи и его новая знакомая – искусствовед с дерзким и непримиримым характером – попробуют разобраться в своих комплексах и обнаружить свои истинные желания. О настоящих мыслях и чувствах главных героев, а также об их секретах, зрители узнают через музыкальные номера.

Мюзикл содержит лайфхаки, например, о том, как сбежать с неудачного свидания или перестать идеализировать склочную бывшую возлюбленную.

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Главные роли в «Первом свидании» исполняют яркие звезды хитов российского музыкального театра: Павел Левкин, Олег Савцов, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Анна Глаубэ, Юлия Ива и другие. А в числе звездных гостей премьеру в Театре МДМ посетили Анастасия Стоцкая, Юлия Барановская, Герман Черных, Лариса Долина, Митя Фомин и Ирина Безрукова. Зрители остались в восторге от представления.