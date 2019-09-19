Театр

В Театре МДМ прошла открытая репетиция мюзикла «Первое свидание»

Бродвейская постановка станет для зрителей творческим пособием по первому свиданию или же напоминанием о романтичных днях юности.

В Театре МДМ прошла открытая репетиция мюзикла «Первое свидание»
Мюзикл "Первое свидание". Фото: Юрий Богомаз

Театр МДМ заканчивает подготовку к премьерному показу мюзикла «Первое свидание», главные роли в котором исполнили звездные артисты Павел Левкин и Юлия Чуракова. Накануне прошла открытая репетиция бродвейской постановки, куда были приглашены представители прессы.

Действие музыкального спектакля проходит в одном из нью-йоркских баров, где на свидании вслепую встречаются банковский служащий из еврейской семьи Аарон и дерзкая и раскованная искусствовед Кейси. В ходе встречи полностью противоположные по характеру герои сумеют преодолеть комплексы, осмыслить свой прошлый опыт и понять истинные желания.

Формат постановки был выбран необычный. Для полного погружения в атмосферу мюзикла, его создатели переместили показ в фойе театра, которое на время превратится в кафе со столиками для посетителей. Артисты будут играть на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

Мюзикл «Первое свидание». Фото: Юрий Богомаз
Мюзикл «Первое свидание». Фото: Юрий Богомаз

Как рассказал продюсер спектакля, руководитель театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев, в «Первом свидании» найдет для себя что-то близкое каждый человек независимо от возраста. Ведь постановка получилась совсем не пафосной. Зрители увидят сюжет без нравоучений, простой и настоящий, как сама жизнь.

«Помимо того, что это очень качественно созданное театральное произведение, это еще и умное классное руководство по первому свиданию, а для кого-то и напоминание о романтических моментах юности», – говорит продюсер.

Мюзикл «Первое свидание». Фото: Юрий Богомаз
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

мюзиклмюзикл "Первое свидание"мюзиклы в МосквеТеатр МДМтеатральная премьера
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Театре МДМ прошла открытая репетиция мюзикла «Первое свидание»
Интересно?
Поделись с друзьями: