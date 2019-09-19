В Театре МДМ прошла открытая репетиция мюзикла «Первое свидание»

Бродвейская постановка станет для зрителей творческим пособием по первому свиданию или же напоминанием о романтичных днях юности.

Театр МДМ заканчивает подготовку к премьерному показу мюзикла «Первое свидание», главные роли в котором исполнили звездные артисты Павел Левкин и Юлия Чуракова. Накануне прошла открытая репетиция бродвейской постановки, куда были приглашены представители прессы.

Действие музыкального спектакля проходит в одном из нью-йоркских баров, где на свидании вслепую встречаются банковский служащий из еврейской семьи Аарон и дерзкая и раскованная искусствовед Кейси. В ходе встречи полностью противоположные по характеру герои сумеют преодолеть комплексы, осмыслить свой прошлый опыт и понять истинные желания.

Формат постановки был выбран необычный. Для полного погружения в атмосферу мюзикла, его создатели переместили показ в фойе театра, которое на время превратится в кафе со столиками для посетителей. Артисты будут играть на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

Как рассказал продюсер спектакля, руководитель театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев, в «Первом свидании» найдет для себя что-то близкое каждый человек независимо от возраста. Ведь постановка получилась совсем не пафосной. Зрители увидят сюжет без нравоучений, простой и настоящий, как сама жизнь.