ТОП-10: Самые ожидаемые театральные премьеры осени

«Иисус Христос — суперзвезда»

В столице впервые за 13 лет покажут постановку легендарного петербургского театра «Рок-опера», «выросшего» из ВИА «Поющие гитары» и ставшего первым театром, который получил лицензию на постановку спектакля «Иисус Христос — суперзвезда» в России. В год своего тридцатилетнего юбилея «Рок-опера» привозит его в Москву. В составе труппы на сцену выйдет заслуженный артист Богдан Вивчаровский, работающий в театре со дня основания. В этом году актеру исполнится 80 лет. Специально для московских показов были пошиты новые костюмы, перезаписан музыкальный материал и переработана световая партитура спектакля — над светом работает художник по свету группы «АлисА» Андрей Лукашов. В сентябре для московских зрителей на сцену концертного зала «Измайлово» выйдут: Ярослав Баярунас, Богдан Вивчаровский, Вячеслав Штыпс, Вячеслав Ногин, Александр Казьмин, Анна Позднякова и др.

Где: Концертный зал «Измайлово», Измайловское шоссе, д. 71, корп. 5

Концертный зал «Измайлово», Измайловское шоссе, д. 71, корп. 5 Когда: 28-30 сентября, 19.00

28-30 сентября, 19.00 Билеты: от 1000 до 3500 руб.

от 1000 до 3500 руб. Сайт: https://noosphera.timepad.ru/event/1002840/

«Сны спящей красавицы»

Российская премьера новаторского спектакля «Сны Спящей красавицы» (Sleeping Beauty Dreams) состоится на сцене «Мариинский-2» в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, а 20 сентября его увидят москвичи в «Крокус Сити Холле». Главную роль принцессы Авроры исполнит Диана Вишнева, ее партнером станет Марайн Радемакер, солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета. Постановка Sleeping Beauty Dreams — фантазия на тему того, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. В спектакле используются самые современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, EDM-музыку и новейшие 3D-цифровые аватары. За визуальную часть отвечают Тобиас Греммлер, известнейший в мире дизайнер, работающий с Bjork, художник по костюмам Барт Хесс, сотрудничающий с Lady Gaga, хореограф Эдвард Клюг, художник по свету Лорен Форт. Музыку к проекту создали EDM-пионеры NOISIA/Thijs de Vlieger, чьи композиции звучат во многих голливудских блокбастерах.

Где: Крокус Сити Холл

Крокус Сити Холл Когда: 20 сентября

20 сентября Цена: от 2000 до 9000 рублей

от 2000 до 9000 рублей Возрастное ограничение: 6+

6+ Подробнее по ссылке: https://crocus-hall.ru/events/sbd19

«Пер Гюнт»

Юрий Бутусов готовит для театралов бесценный подарок. В новом сезоне он представит зрителям свое прочтение знаменитой пьесы культового норвежского драматурга Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Эта работа станет его первой постановкой на посту главного режиссера Театра имени Вахтангова. Отталкиваясь от произведения Ибсена, Бутусов покажет нам свой авторский мир, наполненный парадоксами, абсурдистскими явлениями и захватывающими переменами. По словам режиссера, «пьесу Ибсена почти невозможно прочитать — количество смыслов, событий, поворотов, мотивов, философии, загадок, мест действия поражает. Написать такую пьесу в XIX веке, да и сейчас, мог только безумец. Тема свободы и ее границ, тема ответственности за то, что делаешь… И даже если ты совершил ошибку, ее всегда можно исправить».

Где: Театр имени Е. Вахтангова

Театр имени Е. Вахтангова Когда: 7, 8 и 22 сентября

7, 8 и 22 сентября Цена: от 600 до 5700 рублей

от 600 до 5700 рублей Возрастное ограничение: 16+

16+ Подробнее по ссылке: http://www.vakhtangov.ru/shows/peer_gynt

«Девушка и смерть»

Режиссер Максим Диденко представит этой осенью уникальный мультимедийный спектакль «Девушка и смерть» о жизни советской актрисы Валентины Караваевой, получившей всеобщее признание и престижную в СССР Сталинскую премию после съемок в фильме «Машенька» (1943г). После Караваева попала в автокатастрофу, которая изуродовала ей лицо, и больше никогда не снималась. Актриса умерла в забвении и нищете. Последние годы жизни Караваева самостоятельно снимала себя на камеру. Видео, на которых она играет отрывки из ролей, которые ей не суждено было исполнить, стали вдохновением для Диденко. Главную героиню исполнит блистательная муза «новой волны» нулевых Алиса Хазанова, компанию ей составит любимый актер Андрея Звягинцева Алексей Розин. Автором пьесы Валерий Печейкин соединил этапы биографии актрисы с отрывками из ее ролей и создал глубокое, захватывающее и парадоксальное произведение, посвященное судьбе Актера и судьбе каждого человека, проживающего свою жизнь как роль.

Где: Театральный центр «На Страстном»

Театральный центр «На Страстном» Когда: 25-26 октября и 22-23 ноября

25-26 октября и 22-23 ноября Цена: от 1900 до 6250 рублей

от 1900 до 6250 рублей Возрастное ограничение: 12+

12+ Подробнее по ссылке: https://ponominalu.ru/event/devushka-i-smert

«Палачи»

Кирилл Серебренников представит в Гоголь-центре «Палачей» по пьесе британско-ирландского драматурга Мартина Макдонаха, известного миру по фильмам «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Действие картины происходит в подмосковном кабаке в суровые нулевые. В России смертную казнь отменили только в 1996 году, пьеса закручивается вокруг именно этого события: бывший палач, оставшись без работы, открывает паб на окраине города, пытается ужиться с женой и дочерью-подростком, пьет пиво с постоянными клиентами, общается грубо и свысока — ведь палачи бывшими не бывают, а профессия почетная. Как он адаптируется к новым условиям и что из этого получится, можно будет увидеть уже 12 сентября.

Где: Гоголь-центр

Гоголь-центр Когда: с 12 по 15 сентября

с 12 по 15 сентября Цена: от 3000 до 12000 рублей

от 3000 до 12000 рублей Возрастное ограничение: 18+

18+ Подробнее по ссылке: https://gogolcenter.com/events/palachi/

«Так говорил Богомолов»

Слава самого эпатажного театрального режиссера страны не покидает Константина Богомолова. Логичным продолжением шума вокруг его имени станет осенний премьерный показ музыкального моноспектакля «Так говорил Богомолов». Любимый актер Богомолова Игорь Миркурбанов познакомит публику с авторскими текстами режиссера. Одноименная книга с самоироничным названием увидит свет осенью, обещает издательство АСТ. В ней есть, например, тексты о смерти, «экзистенциальная дерзость», «бесстыдство» и «обнажение собственного «я». На счету Миркурбанова семь ролей в спектаклях Богомолова. В 2015 году за «Карамазовых» на сцене МХТ им. Чехова он получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая мужская роль». Талантливые музыканты оркестра Red Square Band сочинили оригинальные аранжировки специально для моноспектакля. Богомолов выступает в качестве автора текста и режиссера.

Где: Вегас Сити Холл

Вегас Сити Холл Когда: 11 октября

11 октября Цена: от 100 до 6500 рублей

от 100 до 6500 рублей Возрастное ограничение: 16+

16+ Подробнее по ссылке: https://vegas-hall.ru/afisha/mirkurbanov/

«Игроки»

В новом сезоне Малый театр приглашает зрителей на премьеру — «Игроки» Н.В.Гоголя поставлены к 210-летию писателя. Свою версию комедии представят режиссер Владимир Драгунов, пригласивший участвовать в спектакле ведущих актеров Малого театра нескольких поколений во главе с Игорем Петренко. Артисту, не так давно вернувшемуся в Малый, в премьере досталась главная роль — карточного шулера Ихарева, который, как ему кажется, обладает секретом, позволяющим обыграть даже самых матерых картежников. Помимо Петренко в постановке участвуют: Валерий Афанасьев, создавший неповторимый образ Михаила Александровича Глова, Глеб Подгородинский, Василий Зотов и Михаил Фоменко (роли Утешительного, Швохнева и Кругеля), Максим Филатов в роли младшего Глова и другие. Кроме того, на сцене появится и роковая героиня — та самая козырная колода Ихарева Аделаида Ивановна (Наталья Калинина). За оформление спектакля взялся художник Станислав Бенедиктов, который создал на сцене пронизанный тайнами отель, где в каждой стене есть не одна скрытая дверь и все за всеми подглядывают и подслушивают.

Где: Государственный академический малый театр

Государственный академический малый театр Когда: 22 сентября, 11 и 25 октября

22 сентября, 11 и 25 октября Цена: от 400 до 4000 рублей

от 400 до 4000 рублей Возрастное ограничение: 6+

6+ Подробнее по ссылке: https://www.maly.ru

«Похождения повесы»

В Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко состоится премьера оперы «Похождения повесы» Игоря Стравинского, копродукция с фестивалем Экс-ан-Прованс. Постановка Саймона Макбёрни эффектная с достаточно необычной для театра сценографией. На создание оперы одного из самых радикальных композиторов XX столетия Игоря Стравинского вдохновила серия картин и гравюр художника XVIII века Уильяма Хогарта. Авторами либретто стали Уистен Хью Оден и Честер Коллмен. Главный герой Том Рейкуэлл оставляет свою возлюбленную ради наслаждений и потех в Лондоне. В город грехов Том отправляется вместе с Ником Шэдоу, который оказывается Дьяволом. Главный герой — приглашенный тенор Богдан Волков. Музыкальный руководитель и дирижер — Тимур Зангиев.

Где: Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Когда: 19 сентября

19 сентября Цена: от 700 до 4000 рублей

от 700 до 4000 рублей Возрастное ограничение: 16+

16+ Подробнее по ссылке: https://stanmus.ru/

«Nirvana. Возвращение легенды»

Спектакль-биография о жизни рок-музыканта Курта Кобейна, о его любви и отношениях с Кортни Лав и создании группы NIRVANA. Режиссер Юрий Грымов создал спектакль о том, как простой парень из провинциального американского Абердина превратился в мировой феномен, о цене успеха, о бессмертии рок-н-ролла, о попытке выжить в окружении безумия, о любви и ответственности за близких.

Где: Театр «Модерн»

Театр «Модерн» Когда: 18 сентября

18 сентября Цена: от 800 до 5000 рублей

от 800 до 5000 рублей Возрастное ограничение: 16+

16+ Подробнее по ссылке: http://www.modern-theatre.ru/

«Дядя Ваня»

«Дядя Ваня» — первая постановка Стефана Брауншвейга в России. Как говорит

сам режиссер и художественный руководитель парижского театра Одеон, к работе над этой чеховской пьесой он шел почти 30 лет. Главные роли в спектакле исполнят Евгений Миронов (Войницкий), Юлия Пересильд и Елизавета Боярская (Елена Андреевна), Виктор Вержбицкий (Серебряков), Анатолий Белый (Астров). Для Анатолия Белого это будет первый опыт сотрудничества с Театром Наций. По мнению Брауншвейга, ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» — экологическая тема, которая волнует весь мир. Чеховский персонаж Астров оказался провидцем. Ведь больше ста лет назад молодого врача волновала проблема неконтролируемой вырубки лесов. Он предлагает заменить дрова альтернативным топливом и горячо рассуждает о природе, которую нужно беречь для будущих поколений.