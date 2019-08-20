Мюзиклы возвращаются на главную молодежную сцену России!

23 сентября 2019 года театральные компании «Фэнси Шоу» и «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева представят в Театре МДМ первый в России бродвейский site-specific мюзикл «Первое свидание».

Действие будет разворачиваться не в традиционном театральном зале, а в баре, в который превратится красивое фойе Театра МДМ: зрители удобно расположатся за его столиками, а действие в сопровождении джаз-бэнда будет разворачиваться прямо перед ними на расстоянии вытянутой руки.

«Это еще один дерзкий творческий эксперимент, в успехе которого мы не сомневаемся, – признается театральный продюсер Дмитрий Богачев. – В Москве не было и нет ничего подобного! Вы проводите свой вечер в непринужденной приятной расслабленной атмосфере с бокалом вина, находясь как бы внутри самого мюзикла рядом с его героями, которые пришли в этот бар на свое первое свидание. Вы наблюдаете за ними, наслаждаясь отличной современной живой музыкой, остроумными диалогами и пикировками персонажей, так похожих на всех нас. Мы уверены, что этот необычный формат театрального вечера полюбится и театралам, а в особенности, поклонникам мюзиклов, и завсегдатаем клубов, и вообще всем, кто любит красиво, необычно и осмысленно проводить свободное время в хорошей компании».

Главные роли исполнят звезды мюзиклов: Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Ива, Олег Савцов, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин и другие. На счету артистов «Первого свидания» участие в главных хитах российского музыкального театра – мюзиклах «Привидение», «Призрак Оперы», МАММА MIA!, CATS, «Красавица и Чудовище», «Бал вампиров», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Граф Орлов», а также в спектакле «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК».