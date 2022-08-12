11 часов бесплатных представлений: в Москве пройдет «Театральный марш»

10 сентября в московском саду «Эрмитаж» пройдет девятый «Театральный марш» – самый масштабный театральный фестиваль под открытым небом в России.
Это мероприятие, по традиции, знаменует старт нового сезона в жизни столичных трупп. На нем можно увидеть сразу несколько постановок. Вход свободный.
В этом году «Марш» будет длиться с 12 до 23 часов. Зрители смогут увидеть спектакли более десяти московских театров.
Театр Терезы Дуровой покажет представление «Город Я», в котором прозвучат хиты из любимых зрителями детских спектаклей «Летучий корабль», «Аленький цветочек», «Бу-ра-ти-но!», «Принц и нищий», «Волшебная лампа Аладдина» и других.
«Балет Москва» приготовил постановку «Лето, Зима и Весна священная».
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Полный список участников и расписание выступлений можно посмотреть здесь.