11 часов бесплатных представлений: в Москве пройдет «Театральный марш»

10 сентября в московском саду «Эрмитаж» пройдет девятый «Театральный марш» – самый масштабный театральный фестиваль под открытым небом в России.

Это мероприятие, по традиции, знаменует старт нового сезона в жизни столичных трупп. На нем можно увидеть сразу несколько постановок. Вход свободный.

В этом году «Марш» будет длиться с 12 до 23 часов. Зрители смогут увидеть спектакли более десяти московских театров.

Театр Терезы Дуровой покажет представление «Город Я», в котором прозвучат хиты из любимых зрителями детских спектаклей «Летучий корабль», «Аленький цветочек», «Бу-ра-ти-но!», «Принц и нищий», «Волшебная лампа Аладдина» и других.

«Балет Москва» приготовил постановку «Лето, Зима и Весна священная».