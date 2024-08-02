Афиша Москвы: семейный спектакль «Незнайка» и концерт ДиДюЛи

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» за неделю пройдет множество познавательных и развлекательных мероприятий. Обещают: футуристический фестиваль передовых технологий и инноваций, кластер ночной жизни, фестиваль электронной музыки, фотовыставки, гастрономические кварталы, арт-кластер, кинопоказы, спортивные мероприятия и многое другое. К примеру, на площадке в Гостином Дворе покажут, какой будет медицина будущего, расскажут о новых профессиях, возможности обучения, секретах долголетия.

7 августа в 19 часов пройдет лекция доктора Александра Дзидзария и эксперта в области онкологии и биохимии профессора РУДН Вадима Покровского - обсудят, как продукты и канцерогены влияют на организм человека, каким должен быть здоровый рацион и как онкологические заболевания связаны с питанием. На площадке «Зарядье» 7 августа пройдет концерт Дмитрия Маликова с симфоническим оркестром и выступление государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В «Музеоне» всю неделю мастер-классы по скалолазанию, йоге в гамаках, созданию скульптур из песка, заплыв по экспозиции на сапбордах. Экспозиция - современная городская среда для образования, работы, отдыха, просвещения и занятий спортом. На Манежной площади - гастрономический фестиваль с мастер-классами и кулинарными шоу от шефов столичных ресторанов. Программа на сайте фестиваля moscow2030.mos.ru.

1 - 8 августа.

Вход свободный.

Концерт 0+

На сцене летнего Зеленого театра выступит Милана Стар. Это псевдоним юной певицы, популярной у школьников, - 14-летней Миланы Маирко (Гогунской).

В этом году девочка получила музыкальную премию в номинации «Лучшее шоу.

Голос молодого поколения». Молодежь знает песни Миланы - «Малявка», «Жадина», «Я - Милана», «Ми ми ми», «В танце», «Втрескалась».