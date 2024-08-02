Афиша Москвы: семейный спектакль «Незнайка» и концерт ДиДюЛи

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» за неделю пройдет множество познавательных и развлекательных мероприятий. Обещают: футуристический фестиваль передовых технологий и инноваций, кластер ночной жизни, фестиваль электронной музыки, фотовыставки, гастрономические кварталы, арт-кластер, кинопоказы, спортивные мероприятия и многое другое. К примеру, на площадке в Гостином Дворе покажут, какой будет медицина будущего, расскажут о новых профессиях, возможности обучения, секретах долголетия.
7 августа в 19 часов пройдет лекция доктора Александра Дзидзария и эксперта в области онкологии и биохимии профессора РУДН Вадима Покровского - обсудят, как продукты и канцерогены влияют на организм человека, каким должен быть здоровый рацион и как онкологические заболевания связаны с питанием. На площадке «Зарядье» 7 августа пройдет концерт Дмитрия Маликова с симфоническим оркестром и выступление государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В «Музеоне» всю неделю мастер-классы по скалолазанию, йоге в гамаках, созданию скульптур из песка, заплыв по экспозиции на сапбордах. Экспозиция - современная городская среда для образования, работы, отдыха, просвещения и занятий спортом. На Манежной площади - гастрономический фестиваль с мастер-классами и кулинарными шоу от шефов столичных ресторанов. Программа на сайте фестиваля moscow2030.mos.ru.
- 1 - 8 августа.
- Вход свободный.
- Концерт 0+
На сцене летнего Зеленого театра выступит Милана Стар. Это псевдоним юной певицы, популярной у школьников, - 14-летней Миланы Маирко (Гогунской).
В этом году девочка получила музыкальную премию в номинации «Лучшее шоу.
Голос молодого поколения». Молодежь знает песни Миланы - «Малявка», «Жадина», «Я - Милана», «Ми ми ми», «В танце», «Втрескалась».
- Зеленый театр
- м. «ВДНХ», проспект Мира, 119, стр. 545.
- 10 августа. 18.00.
- От 1000.
- Спектакль 6+
Фото: mbronnaya.ru
Семейный спектакль «Незнайка» по мотивам сказки Николая Носова идет два часа с антрактом. Режиссер Елена Лабутина поставила его для детей, задействовав молодых, но уже известных по сериалам артистов труппы Театра на Бронной. В ролях — Григорий Верник, Елизавета Базыкина, Анастасия Шалонько, Дмитрий Варшавский и другие артисты.
В центре повествования — жители Цветочного города, малыши и малышки. Они не дружат друг с другом, но все меняется, когда Знайка придумывает воздушный шар и отправляется с друзьями в путешествие. Вместе со Знайкой на шаре полетят Винтик и Шпунтик, доктор Пилюлькин, охотник Пулька с собакой Булькой, Пончик, художник Тюбик, музыкант Гусля и Незнайка.
- Театр на Бронной
- м. «Тверская», ул. Малая Бронная, 4.
- 24 августа. 12.00.
- От 500.
Инструментальное шоу 6+
Гитарист-виртуоз и композитор ДиДюЛя представит концертную программу «Уникальное инструментальное шоу», в которую вошли новые композиции и главные хиты за всю историю одноименной группы. Исполняют музыку в стилевом диапазоне от неофламенко до рока и фолка.
- Театр III Рим
- г. Пушкино, Красноармейское ш., стр. 104.
- 3 августа. 19.00.
- От 1500.