Афиша Москвы: фестиваль пионов и ирисов и концерт «Морального кодекса»

В Москве официально разрешили купаться только в семи открытых водоемах. Здесь постоянно проводят лабораторный контроль качества воды и песка, как только нормы нарушаются - купание приостанавливают. Также на пляжах дежурят спасатели и медики, проведено водолазное обследование дна. На берегу водоема не запрещается устроить пикник, но только без использования открытого огня. Где можно искупаться в открытом водоеме в этом году: озера Белое и Черное, пляж «Динамо», Головинские пруды, Большой городской пруд, зона отдыха «Мещерское», зона отдыха «Тропарево».
- Уточнить, открыта или закрыта зона отдыха, можно по телефону горячей линии Роспотребнадзора по городу Москве: +7 (495) 539-36-96.
Спектакль 18+
Постановка «Кроткая» - откровенный монолог с Евгением Сидихиным в главной роли. Спектакль поставлен Львом Рахлиным по одному из последних произведений Ф. Достоевского - одноименной фантастической повести. Сюжет драматический - девушка выходит замуж за странного и деспотичного человека, чтобы вырваться из нищеты. Достоевский, а вместе с ним и авторы спектакля исследуют темы любви, жертвенности, моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои на протяжении своего непростого брака.
- Театр имени Ермоловой
- м. «Охотный Ряд», ул. Тверская, 5/6.
- 25 июня. 19.00.
- От 3000.
Фестиваль 7+
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» идет ежегодный фестиваль пионов и ирисов. Ведущие цветоводы Москвы и Подмосковья представляют наикрасивейшие, новые сорта, пригодные для выращивания в наших климатических условиях. Экспозиция регулярно обновляется. Коллекционеры отвечают на вопросы по выращиванию и агротехнике. Здесь есть своя коллекция пионов. Интересно, что в середине XX века именно в «Аптекарском огороде» началась отечественная селекция пионов и появились первые русские сорта. Сейчас селекционная работа продолжается.
- «Аптекарский огород»
- м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 26, стр. 1.
- До 26 июня. 10.00 - 21.00.
- От 300.
Концерт 12+
Фото: личный архив Сергея Мазаева
Автор и исполнитель Сергей Мазаев с группой «Моральный кодекс» представляет концертную программу «Все хиты за 35 лет». За 35 лет существования коллектива было записано 7 альбомов. На концерте прозвучат хиты «Морального кодекса»: «Я выбираю тебя», «Первый снег», «Где ты», песни последних лет - «Ты же знаешь», «Солнце на стенах домов» и другие композиции.
- Зеленый театр ВДНХ
- м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 545.
- 29 июня. 20. 00.
- От 2000.
Экскурсия 12+
На выставке-форуме «Россия» можно посетить увлекательную экскурсию, которая идет целых три с половиной часа. Но скучно не будет. Экскурсия называется «Родная страна», и нужно будет посетить динамическую карту России и множество мест на выставке-форуме. Можно будет получить информацию о ключевых открытиях ученых и инженеров, изучить лучшие учебные кампусы страны, заповедные места и узнать еще много интересного и познавательного.
- Нужно зарегистрироваться на экскурсию на сайте russia.ru.
- ВДНХ
- м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119.
- 10. 00 - 18.00.
- Бесплатно.