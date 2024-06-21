Афиша Москвы: фестиваль пионов и ирисов и концерт «Морального кодекса»

В Москве официально разрешили купаться только в семи открытых водоемах. Здесь постоянно проводят лабораторный контроль качества воды и песка, как только нормы нарушаются - купание приостанавливают. Также на пляжах дежурят спасатели и медики, проведено водолазное обследование дна. На берегу водоема не запрещается устроить пикник, но только без использования открытого огня. Где можно искупаться в открытом водоеме в этом году: озера Белое и Черное, пляж «Динамо», Головинские пруды, Большой городской пруд, зона отдыха «Мещерское», зона отдыха «Тропарево».

Уточнить, открыта или закрыта зона отдыха, можно по телефону горячей линии Роспотребнадзора по городу Москве: +7 (495) 539-36-96.

Спектакль 18+

Постановка «Кроткая» - откровенный монолог с Евгением Сидихиным в главной роли. Спектакль поставлен Львом Рахлиным по одному из последних произведений Ф. Достоевского - одноименной фантастической повести. Сюжет драматический - девушка выходит замуж за странного и деспотичного человека, чтобы вырваться из нищеты. Достоевский, а вместе с ним и авторы спектакля исследуют темы любви, жертвенности, моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои на протяжении своего непростого брака.

Театр имени Ермоловой

м. «Охотный Ряд», ул. Тверская, 5/6.

25 июня. 19.00.

От 3000.

Фестиваль 7+

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» идет ежегодный фестиваль пионов и ирисов. Ведущие цветоводы Москвы и Подмосковья представляют наикрасивейшие, новые сорта, пригодные для выращивания в наших климатических условиях. Экспозиция регулярно обновляется. Коллекционеры отвечают на вопросы по выращиванию и агротехнике. Здесь есть своя коллекция пионов. Интересно, что в середине XX века именно в «Аптекарском огороде» началась отечественная селекция пионов и появились первые русские сорта. Сейчас селекционная работа продолжается.

« Аптекарский огород »

» м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 26, стр. 1.

До 26 июня. 10.00 - 21.00.

От 300.

Концерт 12+