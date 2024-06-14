Афиша Москвы: бассейны под открытым небом и экскурсии в Океанариум

На площадках «Московских сезонов» и в парках столицы начали работу бассейны под открытым небом. Приятный выходной у воды можно организовать, не выезжая из города. К примеру, в парке «Красная Пресня» работают три бассейна с системами фильтрации и подогрева воды: два плавательных и одно джакузи. Есть шезлонги повышенной комфортности, есть обычные. Поэтому одни билеты - бесплатные, за другие придется заплатить.

Бассейны работают на фестивальной площадке «Куркино», «Олимпийская деревня», «Коптево», в парке «Митино», «Сокольники», «Дубки» и на десятках других московских площадок. У бассейнов есть раздевалки, душевые, санузел, шкафчики для хранения личных вещей, аренда полотенца, бар с напитками и едой. На территории есть музыкальное сопровождение, а также могут проводиться физкультурно-развлекательные мероприятия. При себе необходимо иметь паспорт, чтобы подтвердить бронь. Есть сеансы по полтора и по три часа.

Выбор и бронирование бассейна - на сайте www.mos.ru.

Экскурсии 4+

В столичном Океанариуме объявили акцию ко Дню семьи, любви и верности - тем, кто принесет рисунки на тему «Я и моя семья», предоставят скидку 20% на билет. Также на этой неделе здесь стартует для детей среднего и старшего школьного возраста проект «Умные каникулы». В экспозициях Океанариума пройдут биологические лекции с образовательным компонентом, посещение водной экспозиции, закрепление материала в виде разработки исследовательского проекта по биологии на основе полученных знаний. Несколько тем познавательных экскурсий: акулы и скаты в природе и в океанариуме; морские животные - мастера маскировки; ядовитые морские обитатели; правда или миф; цепи питания и другие.

Океанариум

м. «Мякинино», ул. Международная, 10.

12 - 30 июня. 10.00 - 20.00.

От 700.

Концерт 6+