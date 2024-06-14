Афиша Москвы: бассейны под открытым небом и экскурсии в Океанариум

На площадках «Московских сезонов» и в парках столицы начали работу бассейны под открытым небом. Приятный выходной у воды можно организовать, не выезжая из города. К примеру, в парке «Красная Пресня» работают три бассейна с системами фильтрации и подогрева воды: два плавательных и одно джакузи. Есть шезлонги повышенной комфортности, есть обычные. Поэтому одни билеты - бесплатные, за другие придется заплатить.
Бассейны работают на фестивальной площадке «Куркино», «Олимпийская деревня», «Коптево», в парке «Митино», «Сокольники», «Дубки» и на десятках других московских площадок. У бассейнов есть раздевалки, душевые, санузел, шкафчики для хранения личных вещей, аренда полотенца, бар с напитками и едой. На территории есть музыкальное сопровождение, а также могут проводиться физкультурно-развлекательные мероприятия. При себе необходимо иметь паспорт, чтобы подтвердить бронь. Есть сеансы по полтора и по три часа.
- Выбор и бронирование бассейна - на сайте www.mos.ru.
Экскурсии 4+
В столичном Океанариуме объявили акцию ко Дню семьи, любви и верности - тем, кто принесет рисунки на тему «Я и моя семья», предоставят скидку 20% на билет. Также на этой неделе здесь стартует для детей среднего и старшего школьного возраста проект «Умные каникулы». В экспозициях Океанариума пройдут биологические лекции с образовательным компонентом, посещение водной экспозиции, закрепление материала в виде разработки исследовательского проекта по биологии на основе полученных знаний. Несколько тем познавательных экскурсий: акулы и скаты в природе и в океанариуме; морские животные - мастера маскировки; ядовитые морские обитатели; правда или миф; цепи питания и другие.
- Океанариум
- м. «Мякинино», ул. Международная, 10.
- 12 - 30 июня. 10.00 - 20.00.
- От 700.
Концерт 6+
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
На открытой сцене Зеленого театра ВДНХ народная артистка России Хибла Герзмава представит специальную джазовую программу в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева. Лирико-колоратурное сопрано оперной примы, солистки Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях. В программу войдут джазовые стандарты, популярные песни и классические произведения в джазовой обработке.
- Зеленый театр ВДНХ
- м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 545.
- 28 июня. 20.00.
- От 2000.
Спектакль 18+
Премьера в МХТ им. Чехова обозначена в афишах в одно слово «Дамасобачка». Постановка Алексея Мизгирева будет идти три часа. Режиссер Алексей Мизгирев, сохранив текст самого известного рассказа Чехова, сочинил свою историю - максимально трагическую. В спектакле полноправными героями стали те, кто был упомянут в рассказе вскользь, - жена Гурова и муж Анны Сергеевны.
- МХТ им. Чехова
- м. «Театральная», Камергерский пер., 3, стр. 1.
- 17, 18, 30 июня. 19.00.
- От 3000.