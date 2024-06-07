Афиша Москвы: книжный фестиваль «Красная площадь» и премия канала «Муз-ТВ»

10-летний книжный фестиваль «Красная площадь» посвящен 225-летию А. С. Пушкина. Поэтому в культурной программе много произведений на эту тему. К примеру, РАМТ представит поэтическую программу «На фоне Пушкина» в постановке режиссера Марины Брусникиной. Более 100 мероприятий подготовили для детей: встречи с писателями, мастер-классы, спектакли, квесты, квизы, киносеансы, детские площадки. К примеру: актер Антон Шагин расскажет ребятам о своей новой книге «Небыляндия», где папа устраивает фокусы с молочными зубами, а цветные карандаши спорят друг с другом. Писатель Игорь Носов, внук Николая Николаевича Носова, расскажет о том, как его знаменитый дедушка придумал Незнайку. Издательство «Детская литература» представит свои новинки. Фотопроект «Читающая Россия. От актера до шахтера» расскажет, какие книги перечитывают семья смотрителей Канинского маяка, актер Максим Аверин и главврач Московской городской клинической больницы № 2 Марьяна Лысенко. Главное - презентации сотен книжных новинок, встречи с любимыми писателями, возможность приобрести литературу по приятным ценам. Познавательные лекции каждый сможет выбрать согласно предпочтениям.
- «Красная площадь»
- м. «Охотный Ряд», Красная площадь.
- 6 - 9 июня. 10.00 - 20.00.
- Вход: свободный.
Шоу 16+
На Премии МУЗ-ТВ 2024 «Возвращение» устроят шоу - артисты будут шутить, показывать красивые концертные номера и получать награды. В этот вечер споют: «Руки Вверх!», Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Дима Билан, Ольга Бузова, SHAMAN, Григорий Лепс и многие другие звезды.
Ведущие премии: Клава Кока, Лолита, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков.
- «ЦСКА Арена»
- м. «Автозаводская», Автозаводская ул., 23А.
- 14 июня. 19.00.
- От 3600.
Сольник 12+
Фото: личный архив Сергея Трофимова
На открытой сцене Зеленого театра ВДНХ Сергей Трофимов сыграет большой летний концерт. Автор-исполнитель представит композиции в разных стилях - шансон, романс, рок, авторская песня. Трофимов исполнит свои хиты «Я скучаю по тебе», «Город Сочи», «Ветер в голове», «Мама», «Весенний блюз» и некоторые новые композиции. Прозвучат и патриотические песни Сергея Трофимова - «На гарнизоне», «Народ».
- Зеленый театр ВДНХ
- м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 545.
- 14 июня. 20.00.
- От 2000.
Концерт 12+
Композитор, художественный руководитель и главный дирижер оркестра имени Силантьева Александр Клевицкий отметит свое 70-летие двумя концертами. 11 июня в Московской консерватории прозвучат его новые академические сочинения, а 7 июля в Театре эстрады - песни и киномузыка. В июне прозвучат новая симфония маэстро «Русские картины», посвященная картинам русских художников, и концерт для фортепиано с оркестром, солистка - пианистка Екатерина Мечетина. В программе второго отделения - премьера концерта «Грустная летняя сказка для гобоя и оркестра». Солист - Федор Освер. Программа в Театре эстрады будет называться «Клёвый концерт. 7:0 в пользу композитора». Песни на музыку Клевицкого споют Сергей Пенкин, Ефим Шифрин, Этери Бериашвили, Аскар Абдразаков, Мариам Мерабова, Екатерина Гусева и другие артисты. Конечно же, в сопровождении оркестра.
- Московская государственная консерватория
- м. «Библиотека им. Ленина», Большая Никитская ул., 13/6.
- 11 июня. 19.00.
- От 500.