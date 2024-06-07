Афиша Москвы: книжный фестиваль «Красная площадь» и премия канала «Муз-ТВ»

Фото: Пелагия Тихонова/Агенство «Москва»

Событие недели 0+

10-летний книжный фестиваль «Красная площадь» посвящен 225-летию А. С. Пушкина. Поэтому в культурной программе много произведений на эту тему. К примеру, РАМТ представит поэтическую программу «На фоне Пушкина» в постановке режиссера Марины Брусникиной. Более 100 мероприятий подготовили для детей: встречи с писателями, мастер-классы, спектакли, квесты, квизы, киносеансы, детские площадки. К примеру: актер Антон Шагин расскажет ребятам о своей новой книге «Небыляндия», где папа устраивает фокусы с молочными зубами, а цветные карандаши спорят друг с другом. Писатель Игорь Носов, внук Николая Николаевича Носова, расскажет о том, как его знаменитый дедушка придумал Незнайку. Издательство «Детская литература» представит свои новинки. Фотопроект «Читающая Россия. От актера до шахтера» расскажет, какие книги перечитывают семья смотрителей Канинского маяка, актер Максим Аверин и главврач Московской городской клинической больницы № 2 Марьяна Лысенко. Главное - презентации сотен книжных новинок, встречи с любимыми писателями, возможность приобрести литературу по приятным ценам. Познавательные лекции каждый сможет выбрать согласно предпочтениям.

  • «Красная площадь»
  • м. «Охотный Ряд», Красная площадь.
  • 6 - 9 июня. 10.00 - 20.00.
  • Вход: свободный.

Шоу 16+

На Премии МУЗ-ТВ 2024 «Возвращение» устроят шоу - артисты будут шутить, показывать красивые концертные номера и получать награды. В этот вечер споют: «Руки Вверх!», Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Дима Билан, Ольга Бузова, SHAMAN, Григорий Лепс и многие другие звезды.

Ведущие премии: Клава Кока, Лолита, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков.

  • «ЦСКА Арена»
  • м. «Автозаводская», Автозаводская ул., 23А.
  • 14 июня. 19.00.
  • От 3600.

Сольник 12+

Фото: личный архив Сергея Трофимова

На открытой сцене Зеленого театра ВДНХ Сергей Трофимов сыграет большой летний концерт. Автор-исполнитель представит композиции в разных стилях - шансон, романс, рок, авторская песня. Трофимов исполнит свои хиты «Я скучаю по тебе», «Город Сочи», «Ветер в голове», «Мама», «Весенний блюз» и некоторые новые композиции. Прозвучат и патриотические песни Сергея Трофимова - «На гарнизоне», «Народ».

  • Зеленый театр ВДНХ
  • м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 545.
  • 14 июня. 20.00.
  • От 2000.

Концерт 12+

Композитор, художественный руководитель и главный дирижер оркестра имени Силантьева Александр Клевицкий отметит свое 70-летие двумя концертами. 11 июня в Московской консерватории прозвучат его новые академические сочинения, а 7 июля в Театре эстрады - песни и киномузыка. В июне прозвучат новая симфония маэстро «Русские картины», посвященная картинам русских художников, и концерт для фортепиано с оркестром, солистка - пианистка Екатерина Мечетина. В программе второго отделения - премьера концерта «Грустная летняя сказка для гобоя и оркестра». Солист - Федор Освер. Программа в Театре эстрады будет называться «Клёвый концерт. 7:0 в пользу композитора». Песни на музыку Клевицкого споют Сергей Пенкин, Ефим Шифрин, Этери Бериашвили, Аскар Абдразаков, Мариам Мерабова, Екатерина Гусева и другие артисты. Конечно же, в сопровождении оркестра.

  • Московская государственная консерватория
  • м. «Библиотека им. Ленина», Большая Никитская ул., 13/6.
  • 11 июня. 19.00.
  • От 500.

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