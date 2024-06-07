Афиша Москвы: книжный фестиваль «Красная площадь» и премия канала «Муз-ТВ»

10-летний книжный фестиваль «Красная площадь» посвящен 225-летию А. С. Пушкина. Поэтому в культурной программе много произведений на эту тему. К примеру, РАМТ представит поэтическую программу «На фоне Пушкина» в постановке режиссера Марины Брусникиной. Более 100 мероприятий подготовили для детей: встречи с писателями, мастер-классы, спектакли, квесты, квизы, киносеансы, детские площадки. К примеру: актер Антон Шагин расскажет ребятам о своей новой книге «Небыляндия», где папа устраивает фокусы с молочными зубами, а цветные карандаши спорят друг с другом. Писатель Игорь Носов, внук Николая Николаевича Носова, расскажет о том, как его знаменитый дедушка придумал Незнайку. Издательство «Детская литература» представит свои новинки. Фотопроект «Читающая Россия. От актера до шахтера» расскажет, какие книги перечитывают семья смотрителей Канинского маяка, актер Максим Аверин и главврач Московской городской клинической больницы № 2 Марьяна Лысенко. Главное - презентации сотен книжных новинок, встречи с любимыми писателями, возможность приобрести литературу по приятным ценам. Познавательные лекции каждый сможет выбрать согласно предпочтениям.

« Красная площадь »

» м. «Охотный Ряд», Красная площадь.

6 - 9 июня. 10.00 - 20.00.

Вход: свободный.

Шоу 16+

На Премии МУЗ-ТВ 2024 «Возвращение» устроят шоу - артисты будут шутить, показывать красивые концертные номера и получать награды. В этот вечер споют: «Руки Вверх!», Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Дима Билан, Ольга Бузова, SHAMAN, Григорий Лепс и многие другие звезды.

Ведущие премии: Клава Кока, Лолита, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков.

« ЦСКА Арена »

» м. «Автозаводская», Автозаводская ул., 23А.

14 июня. 19.00.

От 3600.

Сольник 12+