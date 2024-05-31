Афиша Москвы: Московский детский фестиваль искусств «Небо» и сольник Сосо Павлиашвили

1 июня в Москве начнется самый длинный фестиваль в мире, который продлится 100 дней. Название соответствует настроению на ближайшие месяцы - «Лето в Москве. Все на улицу!». Готовят более 600 фестивальных точек на территории дворов, бульваров, парков и свыше 250 тысяч мероприятий. В расписании - активности с домашними питомцами, мастер-классы (кулинарные, танцевальные, по рисованию), литературные чтения, кинопоказы, цирковые и театральные представления, выставки, занятия уличным фитнесом, соревнования по шахматам, видеоиграм, граффити, различным видам спорта, ярмарки. В одних мероприятиях можно участвовать свободно, в других необходима предварительная регистрация. Участие может быть бесплатным или платным. Например, можно поучаствовать в чемпионате мира по игре «Камень, ножницы, бумага» с призовым фондом 5 млн руб.

Расписание и регистрация на мероприятия на сайте go.mos.ru.

Фестиваль 6+

Московский детский фестиваль искусств «Небо» представляет больше 100 мероприятий. Будут: научные эксперименты и спектакли, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, концерты, встречи с писателями на книжной ярмарке. На детской площадке в игровой форме познакомят с научными явлениями. Гала-премьера «Геликон-оперы» объединит арии и дуэты из мирового оперного репертуара, понятные взрослым и детям.

Театр Моссовета покажет спектакль «Бременские музыканты», а Театр на Таганке - сказку Александра Пушкина «О мертвой царевне и семи богатырях» в сопровождении песочной анимации. Симфоническую сказку «Петя и волк» и сюиту «Карнавал животных» представят артисты Евгений Миронов и Ирина Пегова. Худрук Театра Наций и фестиваля Евгений Миронов объясняет: «Наш фестиваль дает детям возможность самоопределения, выбора профессии и творческого языка. Фестиваль-игра предлагает разобраться в науке, архитектуре, музыке, литературе и театре через интерактивные практики, где дети - не просто зрители, а настоящие соавторы». На некоторые мероприятия необходима регистрация на сайте happy-fest.ru.

Парк Горького

м. «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 9.

1 - 2 июня. 10.00.

Бесплатно.

Сольник 18+

Сосо Павлиашвили исполнит свои главные хиты и новые песни. «Небо на ладони», «Помолимся за родителей», «Тост», «Радовать» - слова многих песен артиста зрители знают наизусть. Кстати, во время исполнения хита «Рита-Рита-Маргарита» Сосо Павлиашвили по традиции приглашает на сцену всех женщин с таким именем.

Soho Rooms

м. «Спортивная», Саввинская наб., 12, стр. 8.

31 мая. 22.00.

От 2500.

Концерт 0+