Афиша Москвы: концерт Спивакова «Пушкин в музыке» и концерт Арсения Бородина

Композитор Евгений Крылатов написал музыку к 170 фильмам и мультфильмам. В их числе: «О любви», «Достояние республики», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «С любимыми не расставайтесь», «И тогда я сказал нет…», «Ищу человека», «Умка». К 90-летию композитора Крылатова состоится концерт с участием звезд: Димы Билана, Ларисы Долиной, Александра Малинина, Татьяны Булановой, Александра Буйнова, Алексея Воробьева, Натальи Подольской, Дмитрия Харатьяна, Аглаи Шиловской, Евгения Дятлова, Лады Дэнс, Екатерины Гусевой и других артистов. Прозвучат «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Кабы не было зимы», «Колыбельная медведицы», «Мы - маленькие дети», «Лесной олень», «Песенка о шпаге» и многие другие песни нашего детства. Будет вестись телесъемка Первого канала.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

25 мая. 18.00.

От 2000.

Мультимедийный проект 6+

Выдающийся дирижер, народный артист Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России представляют мультимедийный проект «Пушкин в музыке».

Этот концерт для любителей и музыки, и поэзии. Около 500 сочинений великого поэта Александра Сергеевича Пушкина легли в основу более 3000 музыкальных произведений. Весь XIX век в русской музыке тесно связан с именем А. С. Пушкина. В концерте «Пушкин в музыке» прозвучат произведения музыкальной Пушкинианы. Вот несколько

из них: Чайковский - «Полонез» из оперы «Евгений Онегин», Глинка - «Увертюра к опере «Руслан и Людмила», Чайковский - Интродукция к опере «Пиковая дама», Прокофьев - «Пушкинский вальс № 2», Свиридов - «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель», Римский-Корсаков - «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» и многие другие музыкальные произведения.

Московский международный Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

27 мая. 19.00.

От 2000.

Концерт 6+

Музыкант Арсений Бородин - финалист «Фабрики звезд-6», победитель проекта «Главная сцена» и шоу «Аватар». Сейчас Бородин - член жюри вокального проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!». Арсений Бородин рассказал о сольном концерте: «Подготовлена яркая, драйвовая, но в то же время камерная программа с ноткой ностальгии. Будут премьеры песен и неожиданные дуэты со специальными гостями».

« Вегас Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 12.

29 мая. 20.00.

От 1200.

Спектакль 16+