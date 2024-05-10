Афиша Москвы: «Ночь музеев» и сказка для взрослых «Обыкновенное чудо»

У акции «Ночь музеев» в этом году тема «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Каждый музей подготовит программу, основываясь на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях. Программу и расписание мероприятий ищите на сайте интересующего вас учреждения культуры в начале мая.

На официальной странице акции в сети можно будет посмотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, которые пройдут в российских музеях. В эту ночь музеи будут работать до 4 утра и в них пройдут: выставки, авторские экскурсии, мастер-классы, квесты, викторины, концерты, лекции. Многие музеи в этот день демонстрируют публике уникальные экспонаты из своих фондов.

Бесплатно.

Постановка 16+

Сказка для взрослых «Обыкновенное чудо» поставлена по пьесе Евгения Шварца. В спектакле вахтанговцев звучат музыка Геннадия Гладкова (в аранжировке Настасьи Хрущевой) и песни на стихи Юлия Кима, которые сочиняли для одноименного фильма Марка Захарова. Но в остальном не ищите сходства театральной постановки с кинопостановкой: у Захарова было больше сатиры и трагикомедии, у режиссера

спектакля Ивана Поповски сильнее звучат мелодраматические или даже трагические ноты. Спектакль идет три часа пять минут с одним антрактом. В ролях 15 мая: Владимир Логвинов, Яна Соболевская, Юлия Рутберг, Владислав Гандрабура.

Театр им. Вахтангова

м. «Смоленская», ул. Арбат, 26.

15, 22 мая. 19.00.

От 1000.

Экскурсия 0+