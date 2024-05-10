Афиша Москвы: «Ночь музеев» и сказка для взрослых «Обыкновенное чудо»

У акции «Ночь музеев» в этом году тема «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Каждый музей подготовит программу, основываясь на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях. Программу и расписание мероприятий ищите на сайте интересующего вас учреждения культуры в начале мая.
На официальной странице акции в сети можно будет посмотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, которые пройдут в российских музеях. В эту ночь музеи будут работать до 4 утра и в них пройдут: выставки, авторские экскурсии, мастер-классы, квесты, викторины, концерты, лекции. Многие музеи в этот день демонстрируют публике уникальные экспонаты из своих фондов.
- Бесплатно.
Постановка 16+
Сказка для взрослых «Обыкновенное чудо» поставлена по пьесе Евгения Шварца. В спектакле вахтанговцев звучат музыка Геннадия Гладкова (в аранжировке Настасьи Хрущевой) и песни на стихи Юлия Кима, которые сочиняли для одноименного фильма Марка Захарова. Но в остальном не ищите сходства театральной постановки с кинопостановкой: у Захарова было больше сатиры и трагикомедии, у режиссера
спектакля Ивана Поповски сильнее звучат мелодраматические или даже трагические ноты. Спектакль идет три часа пять минут с одним антрактом. В ролях 15 мая: Владимир Логвинов, Яна Соболевская, Юлия Рутберг, Владислав Гандрабура.
- Театр им. Вахтангова
- м. «Смоленская», ул. Арбат, 26.
- 15, 22 мая. 19.00.
- От 1000.
Экскурсия 0+
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Те, у кого нет дачи, в майские выходные могут понаблюдать за цветением в «Аптекарском огороде». Там уже полыхают цветами магнолии и сакуры. В начале мая распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черемуха. В середине мая случится пик цветения 100 тысяч тюльпанов, в конце месяца - громадные пионы, сирень и рододендроны. До июня здесь проходит ежегодный Весенний фестиваль цветов. Их тысячи - красота непередаваемая. Для посетителей также открыты 2 тропические, 1 субтропическая и 1 суккулентная оранжереи с коллекциями необычных растений со всего света и уникальными экспозициями вроде Туманного леса и Хищного болота.
- Ботанический сад МГУ
- «Аптекарский огород»
- м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 26, стр. 1.
- 10.00 - 20.00.
- От 300.
Спектакль 12+
Праздничный театрализованный концерт под названием «Память сердца» посвящен Дню Победы. Это театрализованный гала-концерт, в который включены известные и любимые песни о Великой Отечественной войне, о героических страницах и лирических сюжетах военной эпохи. Программа исполняется солистами оперной труппы в ансамбле с концертмейстерами. Этот музыкальный спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».
- Музыкальный театр им. Н. Сац
- м. «Китай-город», Варварка, 6, стр. 4.
- 10 мая. 13.00, 16.00.
- 1000.