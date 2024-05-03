Афиша Москвы: гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!» и экскурсии в «Аптекарском огороде»

С мая в столичных скейт-парках начинают работу сразу несколько спортивных школ. Для любителей самокатов это лучшее (потому что безопасное) место для обучения и катания. Самокат-школа - это курсы самокатного спорта, где под руководством тренеров дети от 6 лет и взрослые могут обучиться основам катания, выполнению трюков на самокате и правилам безопасности. Ученики в самокат-школах заполняют личный «дневник прогресса» - там тренеры начисляют баллы за успехи и дисциплину. В конце месяца самых старательных учеников наградят подарками. Также в скейт-парках есть роллердром и возможность взять напрокат роликовые коньки, скейтборд. Во все зоны катания пускают бесплатно, но только при наличии комплекта защиты - если его нет, то придется брать напрокат за 50 рублей.
- Выбор скейт-парка, графики катания и регистрация на сайте moscowseasons.com.
- Бесплатно.
Фестиваль 6+
Торжественное открытие XXIII Московского Пасхального фестиваля состоится в Зарядье. Художественный руководитель фестиваля дирижер Валерий Гергиев. Запланировано выступление симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер - маэстро Валерий Гергиев. На фестивале по традиции три программы - звонильная, хоровая и симфоническая. Список мероприятий фестиваля обширный, он продлится до 16 мая. Расписание мероприятий на сайте www.easterfestival.ru.
- КЗ Зарядье
- м. «Китай город», Варварка, 6, стр. 4.
- 5 мая. 19.00.
- От 1400.
Концерт 12+
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Накануне Дня Победы состоится уже ставший традиционным гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!». В праздничном мероприятии примут участие известные артисты, в исполнении которых прозвучат песни военных лет и современный патриотический репертуар. В концерте участвуют: Григорий Лепс (на фото), Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Панайотов, Зара и многие другие артисты.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 6 мая. 19.00.
- От 1000.
Спектакль 16+
Сказка для взрослых «Обыкновенное чудо» поставлена по пьесе Евгения Шварца. В спектакле вахтанговцев звучат музыка Геннадия Гладкова (в аранжировке Настасьи Хрущевой) и песни на стихи Юлия Кима, которые сочиняли для одноименного фильма Марка Захарова. Но в остальном не ищите сходства театральной постановки с кинопостановкой: у Захарова было больше сатиры и трагикомедии, у режиссера спектакля Ивана Поповски сильнее звучат мелодраматические или даже трагические ноты. Спектакль идет три часа пять минут с одним антрактом. В главных ролях 7 мая: Леонид Бичевин, Яна Соболевская, Юлия Рутберг, Артур Иванов.
- Театр им. Вахтангова
- м. «Смоленская», ул. Арбат, 26.
- 7, 15 мая. 19.00.
- От 1000.
Экскурсия 0+
Те, у кого нет дачи, в майские выходные могут понаблюдать за цветением в «Аптекарском огороде». Там уже расцвели первые магнолии и сакуры. В начале мая распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черемуха. В середине мая случится пик цветения 100 тысяч тюльпанов, в конце месяца - громадные пионы, сирень и рододендроны. До июня здесь проходит ежегодный Весенний фестиваль цветов. Их тысячи - красота непередаваемая. Для посетителей также открыты 2 тропические, 1 субтропическая и 1 суккулентная оранжереи с коллекциями необычных растений со всего света и уникальными экспозициями вроде Туманного леса и Хищного болота.
- Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
- м. «Проспект Мира», проспект Мира, 26, стр. 1.
- 10.00 - 20.00.
- От 300.