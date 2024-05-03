Афиша Москвы: гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!» и экскурсии в «Аптекарском огороде»

Накануне Дня Победы состоится уже ставший традиционным гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!». В праздничном мероприятии примут участие известные артисты, в исполнении которых прозвучат песни военных лет и современный патриотический репертуар. В концерте участвуют: Григорий Лепс (на фото), Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Панайотов, Зара и многие другие артисты.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

6 мая. 19.00.

От 1000.

Спектакль 16+

Сказка для взрослых «Обыкновенное чудо» поставлена по пьесе Евгения Шварца. В спектакле вахтанговцев звучат музыка Геннадия Гладкова (в аранжировке Настасьи Хрущевой) и песни на стихи Юлия Кима, которые сочиняли для одноименного фильма Марка Захарова. Но в остальном не ищите сходства театральной постановки с кинопостановкой: у Захарова было больше сатиры и трагикомедии, у режиссера спектакля Ивана Поповски сильнее звучат мелодраматические или даже трагические ноты. Спектакль идет три часа пять минут с одним антрактом. В главных ролях 7 мая: Леонид Бичевин, Яна Соболевская, Юлия Рутберг, Артур Иванов.

Театр им. Вахтангова

м. «Смоленская», ул. Арбат, 26.

7, 15 мая. 19.00.

От 1000.

Экскурсия 0+

Те, у кого нет дачи, в майские выходные могут понаблюдать за цветением в «Аптекарском огороде». Там уже расцвели первые магнолии и сакуры. В начале мая распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черемуха. В середине мая случится пик цветения 100 тысяч тюльпанов, в конце месяца - громадные пионы, сирень и рододендроны. До июня здесь проходит ежегодный Весенний фестиваль цветов. Их тысячи - красота непередаваемая. Для посетителей также открыты 2 тропические, 1 субтропическая и 1 суккулентная оранжереи с коллекциями необычных растений со всего света и уникальными экспозициями вроде Туманного леса и Хищного болота.