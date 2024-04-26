Афиша Москвы: фестиваль «Дорога на Ялту» и театральная премьера весны «Повести Пушкина»

На 6-м международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту» будут звучать песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран. В гала-концерте зарубежные исполнители выступят в дуэтах с российскими звездами: Екатериной Гусевой, Зарой (на фото), Ярославом Сумишевским, Дмитрием Дюжевым, Алексеем Маклаковым, Полиной Агуреевой, Алексеем Петрухиным, Ютой, Анной Большовой, Александрой Воробьевой, Василием Герелло и другими артистами.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

1 мая. 18.00.

От 500.

Премьера 16+

Театральная премьера весны «Повести Пушкина» - спектакль к 225-летию Александра Сергеевича, которое будем отмечать летом. Постановка по «Повестям Белкина». Главный режиссер Театра им. Вахтангова Анатолий Шульев рассказывает: «Спектакль будет посвящен хитросплетениям судьбы. История про житейское море, которое существует по каким-то своим, высшим законам. Ты не всегда можешь управлять стихией, но можешь выбирать, куда тебе идти.

Пушкин, как настоящий романтик, преломляет в своем воображении реальную жизнь, идеализируя ее и наполняя особой красотой. Пушкин очень содержательный, таинственный. И эти тайны хочется разгадывать. Мы будем много говорить о времени, и ключевой посыл всей истории - мысль о том, что за смертью всегда следует новая жизнь и этот круговорот вечен». Спектакль идет три часа двадцать минут с одним антрактом. В постановке заняты: Валерий Ушаков, Александр Горбатов, Юрий Шлыков, Александр Рыщенков, Анна Антонова и молодые артисты труппы.

Театр им. Вахтангова

м. «Смоленская», ул. Арбат, 26.

24 апреля. 8, 19 мая. 19.00.

От 1000.

Спектакль 12+

РАМТ рассказывает известную каждому историю Ассоли из «Алых парусов» через призму драматичной судьбы ее создателя - Александра Гриневского. Их Ассоль (Александра Розовская) - девочка, доведенная до отчаяния ожиданием чуда, беззаветно верящая, что однажды он все-таки приплывет. Их Грей (Александр Рагулин) - взрослый, повидавший жизнь человек, уже не ждущий перемен. «Алые паруса» - спектакль о том, как важно хранить надежду, когда надежды других погасли, о том, что важно, чтобы каждый вечер кто-то обязательно зажигал огни маяка, даже если к берегу уже сто лет не причаливал ни один корабль.