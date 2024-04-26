Афиша Москвы: фестиваль «Дорога на Ялту» и театральная премьера весны «Повести Пушкина»

Пришла пора расписывать планы на праздничные выходные или другой удобный для вашей компании день. В Москве - новшество для любителей пикников в красивых местах. Оборудованные места для пикников в столичных парках теперь можно забронировать только через единую билетную систему.
При онлайн-бронировании можно выбрать дату, время и место. Аренда площадок в среднем стоит 500 руб. В беседках установлены противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты. В Серебряном Бору установлены столы со скамьями и навесом, где могут расположиться до шести человек. А в лесопарке «Кусково» больше 20 пикниковых площадок, где могут разместиться 100 человек.
- Бронирование на сайте: mosgor-park.ru.
- Информация по бронированию
- с 10.00 до 20.00 по телефону: +7 (495) 211-40-54.
- От 500.
Фестиваль 18+
Фото: Владимир Веленгурин/КП
На 6-м международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту» будут звучать песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран. В гала-концерте зарубежные исполнители выступят в дуэтах с российскими звездами: Екатериной Гусевой, Зарой (на фото), Ярославом Сумишевским, Дмитрием Дюжевым, Алексеем Маклаковым, Полиной Агуреевой, Алексеем Петрухиным, Ютой, Анной Большовой, Александрой Воробьевой, Василием Герелло и другими артистами.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 1 мая. 18.00.
- От 500.
Премьера 16+
Театральная премьера весны «Повести Пушкина» - спектакль к 225-летию Александра Сергеевича, которое будем отмечать летом. Постановка по «Повестям Белкина». Главный режиссер Театра им. Вахтангова Анатолий Шульев рассказывает: «Спектакль будет посвящен хитросплетениям судьбы. История про житейское море, которое существует по каким-то своим, высшим законам. Ты не всегда можешь управлять стихией, но можешь выбирать, куда тебе идти.
Пушкин, как настоящий романтик, преломляет в своем воображении реальную жизнь, идеализируя ее и наполняя особой красотой. Пушкин очень содержательный, таинственный. И эти тайны хочется разгадывать. Мы будем много говорить о времени, и ключевой посыл всей истории - мысль о том, что за смертью всегда следует новая жизнь и этот круговорот вечен». Спектакль идет три часа двадцать минут с одним антрактом. В постановке заняты: Валерий Ушаков, Александр Горбатов, Юрий Шлыков, Александр Рыщенков, Анна Антонова и молодые артисты труппы.
- Театр им. Вахтангова
- м. «Смоленская», ул. Арбат, 26.
- 24 апреля. 8, 19 мая. 19.00.
- От 1000.
Спектакль 12+
РАМТ рассказывает известную каждому историю Ассоли из «Алых парусов» через призму драматичной судьбы ее создателя - Александра Гриневского. Их Ассоль (Александра Розовская) - девочка, доведенная до отчаяния ожиданием чуда, беззаветно верящая, что однажды он все-таки приплывет. Их Грей (Александр Рагулин) - взрослый, повидавший жизнь человек, уже не ждущий перемен. «Алые паруса» - спектакль о том, как важно хранить надежду, когда надежды других погасли, о том, что важно, чтобы каждый вечер кто-то обязательно зажигал огни маяка, даже если к берегу уже сто лет не причаливал ни один корабль.
- РАМТ
- м. «Театральная», Театральная пл., 2.
- 5 мая. 19.00.
- От 300.
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Концерт 6+
Фото: Global Look Press
Стас Михайлов даст большой сольник в свой 55-й день рождения (подробнее о юбиляре читайте на стр. 7). Народный артист обещает не только исполнить все свои главные хиты, но и современное концертное шоу. Артиста придут поздравить и известные коллеги. Михайлов готовится к волнительному мероприятию: «Для меня это важный рубеж - никто не знает, сколько ему отмерил Бог, необходимо радоваться и благодарить за каждый прожитый день. Я буду счастлив встретить свой юбилей в кругу близких друзей и моих замечательных зрителей и зрительниц. Я сделаю все, чтобы этот вечер стал незабываемым для каждого».
- Live Арена
- МЦД-1 Сколково, п. Новоивановское, ул. Западная, 145.
- 27 апреля. 18.00.
- От 2000.