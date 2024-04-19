Афиша Москвы: фестиваль «Котики, которые любят» и премьера весны в РАМТе

На фестивале «Котики, которые любят» можно будет познакомиться с новым другом - четвероногим и пушистым. И подарить ему самый главный подарок - дом и свою любовь. На фестивале не только будут пристраивать котиков из приютов для бездомных животных в добрые руки, но и устроят познавательные (для будущих
владельцев питомцев) активности. Если вы готовы изменить свою жизнь, взяв на себя ответственность за четвероногого друга, вам пора на фестиваль. Но необходима бесплатная регистрация на сайте организаторов - благотворительного фонда «Собаки, которые любят». Подробности - в официальной группе ВКонтакте фестиваля «Котики, которые любят».
- ТРЦ «Небо»
- м. «Солнцево», ул. Авиаторов, 3А.
- 20 апреля.
- 13.00 - 18.00.
- Вход свободный.
Постановка 16+
На премьерные показы спектакля с позиционированием «не сказка» еще есть билеты. Постановка «Сны мальчика. Сказки Щедрина» по мотивам произведений Салтыкова-Щедрина. Сюжет построен на истории взросления ребенка, который пробует разобраться в сложном мире взрослых. Через сюжетную линию проходят сразу множество историй Салтыкова-Щедрина: «Дикий помещик», «Премудрый пескарь», «Верный Трезор», «Карась-идеалист» и другие. Каждая история, где мальчику во сне встречаются близкие люди в фантастическом обличье, объясняет с помощью гротеска и аллегорий про добро, совесть и человечность.
- Театр сатиры
- м. «Маяковская», Триумфальная пл., 2.
- 20, 21 апреля. 19.00.
- От 1100.
Спектакль 14+
Премьера весны в РАМТе - спектакль «Ленинградские сказки». Постановка Филиппа Гуревича по пяти книгам цикла «Ленинградские сказки» Юлии Яковлевой. Двое братьев и сестра лишаются родителей, проходят через войну, блокаду и эвакуацию, через страх и отчаяние, пытаясь спрятаться от ужаса происходящего в мире фантазий. Спектакль идет 3 часа 40 минут с двумя антрактами. Но все равно некоторые сцены без знания первоисточника остаются не совсем понятными. Создатели спектакля так представляют премьеру: в стиле мистического комикса юные герои проходят путь постижения себя через утраты и понимают, как важно помнить.
Филипп Гуревич рассказывает: «Наш спектакль - для пробуждения души. Вместе с родителями, с бабушками и дедушками мы должны постигать живые свидетельства нашей общей истории. Взрослея, ты переносишь фокус внимания с себя на ближнего, вдруг осознаешь способность жертвовать собой. Для меня эта история - о неистовом желании детей вопреки собственному страху и отчаянию собрать разрушившийся пазл семейного мира».
- РАМТ
- м. «Театральная», Театральная пл., 2.
- 26 апреля, 24 мая. 18.00.
- От 300.
- Сольник 12+
Фото: Кирилл Зыков/Агенство «Москва»
20 апреля Василию Вакуленко, известному как Баста, исполнится 44 года, день рождения музыкант по традиции отмечает большим сольником в Москве. На следующий день - дополнительный концерт. Баста выступит в сопровождении большого живого бэнда, концертный трек-лист - микс из хитов, новых треков, импровизаций и неожиданных дуэтов. Зал опять будет петь хором с артистом «Мою игру», «Сансару», «Медлячок» и множество других хитов.
«Мегаспорт»
м. «ЦСКА», Ходынский б-р, 3.
20, 21 апреля.
19.00. 18.00.
От 3500.
Премия 12+
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
На вручении премии «Шансон года» по традиции выступают звезды с главными хитами минувшего года в соответствующем жанре. На 23-й премии споют: Юрий Антонов, Александр Розенбаум (на фото), Михаил Шуфутинский, Сергей Трофимов, Стас Михайлов, Ирина Круг, Ярослав Сумишевский, Слава, Евгений Григорьев, Виктор Королев, Алексей Петрухин, Анатолий Полотно и Федя Карманов, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский и многие другие. На концерте будет проходить телесъемка.
Live Арена
МЦД-1 «Сколково», п. Новоивановское, Западная ул., 145.
20 апреля. 18.00.
От 2000.
Фестиваль 6+
Олег Митяев уже в восьмой раз проводит фестиваль под названием «Крепитесь, люди, скоро лето!». Состоится три концерта, в которых принимают участие известные представители авторской песни разных поколений и специальные гости: Олег Митяев, Леонид Марголин, Ольга Красько, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Шаов, Ирина Сурина, «Ирония судьбы», Виктор Третьяков, «Песни нашего века», «Мастер Гриша», Наталья Кучер и десятки других артистов. Будет прямая трансляция марафона авторской песни ВКонтакте.
КЗ «Эльдар»
м. «Новаторская», Ленинский пр-т, 105.
20, 21 апреля.
15.00. 19.00.
От 500.
Концерт 6+
Ансамбль танца Сибири много гастролирует по стране и третий год подряд выступает на главной сцене России - в Государственном Кремлевском дворце. Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко покажет программу «В вихре танца». Фольклорные образы удачно объединены с эстрадным стилем мюзик-холла, характерной и неподражаемой манерой исполнения. «Годенковский стиль» - это и искрометный темп, и интересные сюжеты, и высокотехничные трюки, и белокурые красавицы (все солистки ансамбля блондинки), и бравые парни. Зрители увидят лирический хоровод «У колодца», казачий пляс «Красный Яр», сюиту «Вдоль по улице», современную хореографию - «Легенда о горном олене», «Великий Саян» и многие другие.
Государственный Кремлевский дворец
м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
21 апреля. 19.00.
От 600.