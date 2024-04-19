Афиша Москвы: фестиваль «Котики, которые любят» и премьера весны в РАМТе

На фестивале «Котики, которые любят» можно будет познакомиться с новым другом - четвероногим и пушистым. И подарить ему самый главный подарок - дом и свою любовь. На фестивале не только будут пристраивать котиков из приютов для бездомных животных в добрые руки, но и устроят познавательные (для будущих

владельцев питомцев) активности. Если вы готовы изменить свою жизнь, взяв на себя ответственность за четвероногого друга, вам пора на фестиваль. Но необходима бесплатная регистрация на сайте организаторов - благотворительного фонда «Собаки, которые любят». Подробности - в официальной группе ВКонтакте фестиваля «Котики, которые любят».

ТРЦ « Небо »

» м. «Солнцево», ул. Авиаторов, 3А.

20 апреля.

13.00 - 18.00.

Вход свободный.

Постановка 16+

На премьерные показы спектакля с позиционированием «не сказка» еще есть билеты. Постановка «Сны мальчика. Сказки Щедрина» по мотивам произведений Салтыкова-Щедрина. Сюжет построен на истории взросления ребенка, который пробует разобраться в сложном мире взрослых. Через сюжетную линию проходят сразу множество историй Салтыкова-Щедрина: «Дикий помещик», «Премудрый пескарь», «Верный Трезор», «Карась-идеалист» и другие. Каждая история, где мальчику во сне встречаются близкие люди в фантастическом обличье, объясняет с помощью гротеска и аллегорий про добро, совесть и человечность.

Театр сатиры

м. «Маяковская», Триумфальная пл., 2.

20, 21 апреля. 19.00.

От 1100.

Спектакль 14+

Премьера весны в РАМТе - спектакль «Ленинградские сказки». Постановка Филиппа Гуревича по пяти книгам цикла «Ленинградские сказки» Юлии Яковлевой. Двое братьев и сестра лишаются родителей, проходят через войну, блокаду и эвакуацию, через страх и отчаяние, пытаясь спрятаться от ужаса происходящего в мире фантазий. Спектакль идет 3 часа 40 минут с двумя антрактами. Но все равно некоторые сцены без знания первоисточника остаются не совсем понятными. Создатели спектакля так представляют премьеру: в стиле мистического комикса юные герои проходят путь постижения себя через утраты и понимают, как важно помнить.

Филипп Гуревич рассказывает: «Наш спектакль - для пробуждения души. Вместе с родителями, с бабушками и дедушками мы должны постигать живые свидетельства нашей общей истории. Взрослея, ты переносишь фокус внимания с себя на ближнего, вдруг осознаешь способность жертвовать собой. Для меня эта история - о неистовом желании детей вопреки собственному страху и отчаянию собрать разрушившийся пазл семейного мира».